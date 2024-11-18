Продолжение Лиги наций 18 ноября: полное расписание матчей понедельника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

В рамках 6-го тура соревнований команды одной группы будут играть матчи параллельно. Как следствие, все поединки понедельника начнутся в 21:45 по киевскому времени.

В квартете A1 сборная Португалии будет гостить в Хорватии, а национальная команда Польши примет Шотландию. В группе A4 сборная Испании примет Швейцарию, а Сербия встретится с национальной командой Данией. Путевки в четвертьфинал Лиги наций пока завоевали пиренейские сборные.

Определят финальное положение команд и в двух квартетах Дивизиона C. В группе C2 Косово примет сборную Литвы, а национальная команда Румынии встретится с Кипром. Тем временем в группе C3 Болгария примет сборную Беларуси, а национальная команда Люксембурга будет противостоять Северной Ирландии.

Наконец в Дивизионе D сборная Сан-Марино поборется за повышение в классе с Лихтенштейном. В данный момент у апеннинцев есть 4 очка в активе и на два пункта отстают от Гибралтара. Вторая победа над "красно-синими" гарантированно выведет сан-маринцев в Дивизион C.

Все поединки на территории Украины, кроме матча союзника страны-агрессора, покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL. Бесплатно в цифровом вещании T2 телеканал "MEGOGO Спорт" будет транслировать поединок польской сборной против "Тартановой армии".

Топ-3 матча 18 ноября в Лиге наций

Подопечные Михала Пробежа перед финальным туром идут третьими в квартете. Однако "Кадра" еще может упасть на четвертую позицию. Сборная Шотландии в отличие от поляков сохранила шансы на выход даже в четвертьфинал турнира. Для этого "Тартановая армия" обязана побеждать национальную команду Польши и надеяться на параллельную победу сборной Португалии над Хорватией.

Эти команды встретятся в Сплите. Роналду и компания заранее вышли в плей-офф соревнований, так что Роберто Мартинес может пойти на кадровые эксперименты. Тренерский штаб предоставил дополнительный отдых и 5-кратному обладателю "Золотого мяча", и ряду его партнеров (Фернандеш, Силва, Нету). Правда, даже резервному составу Португалии позавидуют десятки национальных команд.

В своих ногах держат судьбу сербы. Балканская команда может пробиться в 1/4 финала Лиги наций в случае домашней победы над Данией. Гости сборной Сербии опережают их на два пункта. Итак, подопечным Брайана Римера достаточно сыграть вничью в Лесковаце. Однако домашние трибуны точно погонят "белых орлов" вперед и будут давать заряд все 90 минут.