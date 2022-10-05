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Продолжение Лиги чемпионов 5 октября: полное расписание матчей среды

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Европа, Среда 05 октября 2022 10:10
Продолжение Лиги чемпионов 5 октября: полное расписание матчей среды Фото: Эрлинг Холанд и Фил Фоден ищут новых жертв (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

Восемью матчами в среду продолжится третий тур группового этапа Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Второй день 3-й основной сетки Кубка чемпионов начнется в 19:45. На австрийской земле в это время "Зальцбург" будет противостоять загребскому "Динамо", а РБ "Лейпциг" встретится с "Селтиком".

Центральный матч вечера состоится в Лондоне. Там местный "Челси" примет итальянский "Милан" в 22:00. В это же время другой английский гранд – "Манчестер Сити" – дома будет экзаменовать "Копенгаген". Также к "Бенфике" приехал в гости "Пари Сен-Жермен", испанская "Севилья" примет "Боруссию" из Дортмунда, а "Ювентус" встретится с "Маккаби".

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Список матчей среды в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

  • "Зальцбург" – "Динамо" Загреб, 19:45
  • РБ "Лейпциг" – "Селтик", 19:45
  • "Бенфика" – ПСЖ, 22:00
  • "Манчестер Сити" – "Копенгаген", 22:00
  • "Реал" – "Шахтер", 22:00
  • "Севилья" – "Боруссия" Дортмунд, 22:00
  • "Челси" – "Милан", 22:00
  • "Ювентус" – "Маккаби" Хайфа, 22:00

Продолжение Лиги чемпионов 5 октября: полное расписание матчей среды

Вторник стал успешным для представителей Италии в Лиге чемпионов. В частности, "Наполи" разбил "Аякс" на выезде, а миланский "Интер" на родном стадионе "Джузеппе Меацца" минимально одолел "Барселону".

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Реала" и "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов.

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