Продолжение Лиги чемпионов 5 октября: полное расписание матчей среды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Второй день 3-й основной сетки Кубка чемпионов начнется в 19:45. На австрийской земле в это время "Зальцбург" будет противостоять загребскому "Динамо", а РБ "Лейпциг" встретится с "Селтиком".

Центральный матч вечера состоится в Лондоне. Там местный "Челси" примет итальянский "Милан" в 22:00. В это же время другой английский гранд – "Манчестер Сити" – дома будет экзаменовать "Копенгаген". Также к "Бенфике" приехал в гости "Пари Сен-Жермен", испанская "Севилья" примет "Боруссию" из Дортмунда, а "Ювентус" встретится с "Маккаби".

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Список матчей среды в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

"Зальцбург" – "Динамо" Загреб, 19:45

РБ "Лейпциг" – "Селтик", 19:45

"Бенфика" – ПСЖ, 22:00

"Манчестер Сити" – "Копенгаген", 22:00

"Реал" – "Шахтер", 22:00

"Севилья" – "Боруссия" Дортмунд, 22:00

"Челси" – "Милан", 22:00

"Ювентус" – "Маккаби" Хайфа, 22:00

Вторник стал успешным для представителей Италии в Лиге чемпионов. В частности, "Наполи" разбил "Аякс" на выезде, а миланский "Интер" на родном стадионе "Джузеппе Меацца" минимально одолел "Барселону".