ua ru
Вт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Продолжение Лиги чемпионов 14-15 марта: полное расписание матчей вторника и среды

Новина українською →
Европа, Вторник 14 марта 2023 10:15
Продолжение Лиги чемпионов 14-15 марта: полное расписание матчей вторника и среды Фото: Мохамед Салах постарается реабилитироваться за фиаско (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорцив

Двумя поединками во вторник продолжится раунд ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Очередные два обладателя путевок в четвертьфинал главного еврокубка определятся 14 марта. Триумфаторов 1/8 финала увидят английский Манчестер и второй по численности город Португалии – Порту.

На Туманный Альбион прибыл РБ "Лейпциг". Амбициозные саксонцы после домашней ничьей (1:1) постараются организовать сенсацию в противостоянии с "Манчестер Сити". В параллельном матче "Порту" попытается отыграть дефицит одного мяча после встречи с "Интером" в Милане.

Чуть меньше интриги, по крайней мере на бумаге, в поединках среды. На "Сантьяго Бернабеу" мадридский "Реал" примет "Ливерпуль" после разгрома мерсисайдцев на выезде (5:2). Тем временем итальянский "Наполи" дома встретится с франкфуртским "Айнтрахтом". На немецкой земле фаворит Серии А одержал комфортную победу (2:0).

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Список ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 14-15 марта:

  • "Манчестер Сити" – РБ "Лейпциг", 14 марта, 22:00
  • "Порту" – "Интер", 14 марта, 22:00
  • "Наполи" – "Айнтрахт", 15 марта, 22:00
  • "Реал" – "Ливерпуль", 15 марта, 22:00

Продолжение Лиги чемпионов 14-15 марта: полное расписание матчей вторника и среды

К слову, накануне рассказали об особом праздновании "Вильярреалом" столетнего юбилея клуба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Порту Реал Лейпциг Ливерпуль Манчестер Сити Лига Чемпионов Наполи
NEWS
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
DAILY
Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины