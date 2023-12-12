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Продолжение Лиги чемпионов 12 декабря: полное расписание матчей вторника

Фото: МЮ и "Галатасарай" претендуют на 1/8 финала Кубка чемпионов (facebook.com/manchesterunited)
Автор: Антон Федорцив

Решающий тур группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 начнется во вторник восемью матчами в разных уголках Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Шестой тур основной сетки главного еврокубка начнется двумя поединками в 19:45 по киевскому времени. Французский "Ланс" дома примет испанскую "Севилью", а нидерландский ПСВ встретится с лондонским "Арсеналом".

Центральный матч вечера запланирован на 22:00. Английский "Манчестер Юнайтед" будет противостоять "Баварии" из Мюнхена на "Олд Траффорд". Тем временем стамбульский "Галатасарай" будет гостить у датского "Копенгагена". Выход в плей-офф пока гарантировал только чемпион Германии.

Зато обе путевки разыграли в группе D. Австрийский "Зальцбург" в очном противостоянии с лиссабонской "Бенфикой" сразится за место в Лиге Европы. В свою очередь миланский "Интер" в параллельном поединке с испанским "Реал Сосьедадом" определит победителя квартета.

На Апеннинах итальянский "Наполи" примет "Брагу" из Португалии в борьбе за 1/8 финала. Мадридский "Реал" будет гостить в Берлине, где встретится с местным "Унионом". Все поединки покажет официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Список матчей вторника в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

  • "Ланс" – "Севилья", 19:45
  • ПСВ – "Арсенал", 19:45
  • "Зальцбург" – "Бенфика", 22:00
  • "Интер" – "Реал Сосьедад", 22:00
  • "Копенгаген" – "Галатасарай", 22:00
  • МЮ – "Бавария", 22:00
  • "Наполи" – "Брага", 22:00
  • "Унион" – "Реал", 22:00

 

К слову, ранее "Шахтер" прилетел в Португалию на решающий матч группы Лиги чемпионов.

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