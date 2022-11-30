Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа Мундиаля 30 ноября

В среду программа третьего тура основной сетки чемпионата мира-2022 в Катаре продолжится в двух группах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

На 30 ноября организаторы запланировали матчи в квартетах C и D. В данный момент 7 команд сохраняют шансы на выход в плей-офф Мундиаля, а сборная Франции завоевала путевку в 1/8 финала раньше.

Два поединка начнутся в 17:00. Австралийская сборная сойдется в бою с национальной командой Дании, а в Эр-Райяне состоится принципиальное противостояние тунисцев и французов. "Карфагенских орлов" и датчан устроят только победы.

Центральный матч начнется в 21 час – сборная Польши во главе с Левандовски попытается не пустить в плей-офф Аргентину Месси. В параллельном матче группы аравийцы попытаются организовать еще одну сенсацию – против национальной команды Мексики.

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 30 ноября на чемпионате мира-2022: