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Триває кругова оборона Маріуполя, - Генштаб

Автор: Роман Мирончук

Українські війська 10 березня продовжують стримувати наступ російської армії в Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського районів. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Крім того, наші бійці захищають Харків і Охтирку. Також триває прикриття державного кордону з Республікою Білорусь.

У Сіверській області, українські захисники утримують оборону міста Чернігова, і вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва.

Нагадаємо, Генштаб попередив про можливі диверсії у Рівненській та Львівській областях. Наголошується, що ворог може проводити диверсії на військових та інфраструктурних об'єктах.

Ми також писали про те, що, за даними Bellingcat, Росія спробує "заморозити" війну проти України через 7-10 днів. Розслідувач Христо Грозєв вважає, що закінчення війни, швидше за все, буде не відразу і в конкретний день.

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