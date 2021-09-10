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Продовжує рости. Ціна на газ в Європі вперше перевищила 710 доларів

Автор: Дмитро Левицький

Ціна на газ в Європі за результатами сьогоднішніх торгів перевищила 710 доларів за тисячу кубометрів. Це новий рекорд на європейському газовому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сесії лондонської біржи ICE.

Вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах у п'ятницю на піку торгів досягнула позначки в 710,07 доларів за кубометр, або 58 євро за МВт/год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара).

Загальний ріст ціни на газ в Європі з початку дня склав вже 2,5%.

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ЕвропаЦіна на газ