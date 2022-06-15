RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Продексім" отримав місце у футзальній Лізі чемпіонів без чемпіонського титулу

Фото: "Продексім" гратиме у футзальній Лізі чемпіонів (mfc-prodexim.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Асоціація футзалу України віддала путівку до Ліги чемпіонів херсонському "Продексіму" після дострокового завершення чемпіонату в Екстра-лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис асоціації у Facebook.

Виконком АФУ змирився з неможливістю завершити сезон 2021/22. Через повномасштабну агресію РФ проти України всі футзальні змагання достроково завершені. Переможців і призерів турнірів не визначали.

Турнірне становище в усіх лігах зафіксували станом на 24 лютого. Таким чином першим в Екстра-лізі фінішував "Продексім". Херсонська команда гратиме в Лізі чемпіонів. Щоправда, через норми регламенту в єврокубках вона називатиметься "Херсон".

Окрім того, асоціація розпочала роботу над підготовкою варіантів проведення нового сезону чемпіонату України. Дедлайн запланували на 15 липня.

До слова, київське "Динамо" дізналося суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга чемпіонівВійна Росії проти України