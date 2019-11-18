За продаж своєї землі, проти продажу державної та "ні" іноземцям - думка українців

Савік Шустер поставив глядачам у студії три запитання що до відкриття ринку землі. Аудиторія, що репрезентативно представляє всю Україну, була одностайна у своїх вердиктах. 85% та 71% висловились проти продажу державної сільськогосподарської землі та проти продажу землі іноземцям. А коли мова зайшла про паї, що вже є у приватній власності, думка виявилась протилежною – 72% підтримали право повного розпорядження цим своїм майном.



“У нас демократія і має бути так, як люди вважають. Більше того, я думаю, що може бути так, що різні громади вважають по-різному”, - прокоментував голосування щодо іноземців міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у прямому ефірі "Свободи Слова Савіка Шустера" на телеканалі “Україна”.



Нагадаємо, до другого читання, у законопроект, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення, мають намір внести правки, щоб питання продажу землі іноземцям було винесено на референдум.



