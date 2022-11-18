Продажи квартир в новостройках Киева за время войны упали в 10-15 раз – эксперты

Количество сделок по покупке жилья в новостройках Киева упало в 10-15-раз. Но даже при низком спросе стоимость квадратного метра все равно растет, рассказала РБК-Украина эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

По ее словам, это происходит по двум причинам: себестоимость всех видов работ выросла, так как дорожают материалы и нужно налаживать новые цепочки поставок. Многие материалы из-за остановки работы заводов надо заводить из-за рубежа.

"Очень заметна кадровая проблема: многие сотрудники ушли в ВСУ и другие силы обороны. Это влияет на инфляцию и стоимость строительных работ. Вторая причина – курс доллара. Сначала НБУ удерживал доллар, а когда его отпустили в свободное плавание, было некое расхождение: девелоперы все еще старались держать цены, но уже тратили на потребности объекта уже больше денег, так как все уже подорожало", – отметила эксперт.

По ее оценкам, уже ближе к осени цены на жилье стали показывать реальную стоимость на рынке и существенно повышаться.

Падение уровня продаж подтверждает и эксперт консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий. По его словам, сейчас людей больше интересует вторичка – попупают в основном жилье у владельцев на вторичном рынке.

"Выбор квартир сейчас огромный. На каждого клиента приходится около 50 предложений квартир, которые соответствуют его пожеланиям и критериям. На практике жилье покупают дешевле, чем предлагается в объявлениях. Чтобы сделка состоялась, клиентам предлагают скидки", – отметил эксперт.