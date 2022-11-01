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Продажи генераторов и повербанков выросли в несколько раз: что покупают больше всего

Фото: спрос на генераторы вырос в 10 раз (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

В сентябре-октябре 2022 года спрос на генераторы, зарядные станции и повербанки в Украине значительно возрос. Продажи выросли в несколько раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании АЛЛО .

Генераторы

По данным пресс-службы, объемы продаж генераторов увеличились в 10 раз в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года. В октябре скачок немного снизился: превышение объема продаж в этом месяце составляет пять раз. Средний чек в целом вырос на 82% и составил более 30 тысяч гривен.

Наиболее популярные модели, которые выбирают украинцы, - это компактные генераторы 2,5-2,8 кВт. Владельцы частных домов предпочитают двухтопливные генераторы, дизельные и бензиновые, 5,5 кВт и более.

"Пока наблюдается дефицит товара на рынке, ведь украинцы стремительно начали покупать генераторы и готовиться к отключению электроэнергии", - говорится в сообщении.

Зарядные станции

Спрос на зарядные станции появился именно во время войны, ведь до войны потребители пользовались повербанками. Средний чек зарядных станций за 3 квартал составляет 28 тысяч гривен.

Повербанки

Объем продаж повербанков вырос в 10 раз по сравнению с 2021 годом. Если в довоенное время имели популярность легкие компактные модели, то в настоящее время повышенный спрос пользуются более емкими от 20000 mAh, которые подходят для смартфонов, смарт часов и планшетов. Средний чек составляет за 3 квартал 2022 года - 2 тысячи гривен.

Как сообщало РБК-Украина, по данным компании COMFY, спрос на обогреватели в Украине вырос примерно в 20 раз. Речь идет о любых видах обогревателей - от классических масляных до более современных керамических панелей.

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Электроэнергия