Продаж нерухомості в умовах воєнного стану: що потрібно знати

Війна триває, але вирішення питання щодо придбання або дарування нерухомості не завжди можна відкласти на потім.
Як укласти договір купівлі-продажу або дарування нерухомого майна в умовах воєнного стану та що змінилося у процедурі – роз’яснює РБК-Україна Realty з посиланням на Центр надання безоплатної правової допомоги.
Враховуючи, що предметом договору купівлі-продажу або дарування є цінне майно, такий договір укладається у письмовій формі та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.
За загальним правилом, посвідчення правочинів щодо відчуження (купівлі-продажу) майна здійснюється за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або однієї зі сторін договору. Це регламентує ст. 55 Закону України "Про нотаріат".
Однак в умовах воєнного стану нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна, зокрема посвідчення договору дарування/купівлі-продажу, здійснюється виключно за місцезнаходженням, окрім нерухомості, розташованій у Києві або Київській області (відповідно до п.19 постанови Кабміну № 480 від 19.04.2022 р).
Тобто раніше громадяни мали вибір: звернутися до найближчого нотаріуса за місцем своєї реєстрації, чи за місцезнаходженням майна. Наразі посвідчення договору здійснюється нотаріусами виключно за розташуванням нерухомості.
Орієнтовний перелік документів, який необхідно надати нотаріусу:
Відповідно до ст. 13-1 Закону України "Про нотаріат", нотаріус працює в межах нотаріального округу, які визначаються відповідно до адміністративно-територіального устрою України. Нотаріус не вправі здійснювати діяльність за межами свого нотаріального округу, за винятком заміщення інших нотаріусів.
Важливо! В умовах воєнного стану нотаріальні дії проводяться виключно включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку нотаріусів, яким дозволено в умовах воєнного стану вчиняти нотаріальні дії щодо цінного майна. Перелік таких нотаріусів по Україні можна подивитися за посиланням.
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