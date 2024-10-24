На продажу выставили редкий Volkswagen с рекордно низким расходом топлива

Редкий хэтчбек Volkswagen XL1 с дизель-электрическим двигателем был выставлен на продажу. Немецкие инженеры построили всего 250 подобных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Piston Heads .

Уникальная модель 2015 года выпуска с момента уборки находилась в руках единственного владельца, проехавшего за рулем автомобиля менее 20 тысяч километров. Развестись с необычным транспортным средством хозяин готов за 69 950 фунтов стерлингов.

Volkswagen XL1 представили в 2013 году в рамках Женевского автосалона. Модель являлась воплощением самых современных технологий, ориентированных на создание автомобиля, способного проехать на одном литре топлива сто километров. После нескольких прототипов немецкие инженеры представили финальный вариант длиной около 3900 миллиметров, получивший аэродинамический кузов из армированного углеволокном пластика с закрытыми задними колесами. При массе 795 кг коэффициент лобового сопротивления составлял всего 0,189.

XL1 получил последовательно-гибридную силовую установку, в которую вошли 800-кубовый дизельный двигатель мощностью 48 лошадиных сил и 27-сильный электромотор. Агрегаты дополнили роботизированной трансмиссией DSG. Запас хода модели на электротяге составил около 50 километров. В гибридном режиме средний расход составил 0,9 литра на 100 км.

За два года производства специалисты Volkswagen выпустили всего 250 XL1, из которых в свободную продажу поступило 200 машин. Стоимость модели на тот момент составляла 111 тысяч евро. Судя по фотографиям, представленный экземпляр сохранился в отличном состоянии.