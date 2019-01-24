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Від продажів на ринку до лідируючого оптового інтернет-майданчика взуття. Портал проекту ExpoShoes Online Україна.

Новини » Новини компаній    24.01.2019 - 09:45
Від продажів на ринку до лідируючого оптового інтернет-майданчика взуття. Портал проекту ExpoShoes Online Україна.

Сьогодні важко знайти виробника взуття, який би не чув про проект «ExpoShoes Online Україна». Це профільна онлайн виставка, яка стала гідною альтернативою оффлайн заходам, а також інтерактивний інструмент для учасників взуттєвого бізнесу. Він дозволяє не тільки безпечно вести ділові відносини, але і збільшувати ефективність роботи, завдяки вбудованим аналітичним системам.

Проект націлений на популяризацію і просування українського виробника не тільки на внутрішній, але і на зовнішні ринки. Ми поспілкувалися із засновником і розробником порталу, людиною, яка стоїть «біля керма» - Сергієм Гераскіним. Свого часу, зіткнувшись з труднощами у веденні взуттєвого бізнесу, не вистачало профільного рішення, яке б допомогло уникнути багатьох помилок. Сьогодні, проект виставки взуття Експошуз Онлайн Україна, виступає саме в цій ролі. А накопичений 19-ти річний досвід – це великий інтелектуальний капітал, без якого не можна обійтися і розробити жоден проект.

Досвід оптових продажів, роздрібна торгівля і перший магазин

У зимовий сезон кінця 1999 року почалася реалізація жіночого взуття оптом від виробника. Це послужило стартом підприємницької справи, якому передувало знайомство з одним із власників взуттєвого цеху. Як з'ясувалося, робота з оптом – справа тонка і реалії того часу не викликали захоплення щодо якості товару. Яскравий приклад, історія з українською підробкою турецької підошви «Clio», популярної на той час. Оптові покупці, яким продавали продукцію на підробленої підошві, відмовлялися від подальших закупівель внаслідок масових повернень. Це поставило крапку на опті і змусило перекваліфікуватися на роздрібний продаж. В процесі з'явилася невелика торгова точка взуття, але суворі базарні умови і примірка «на картонці» у -20 ° і + 35 ° за 5 років досягла свого апогею.

Від продажів на ринку до лідируючого оптового інтернет-майданчика взуття. Портал проекту ExpoShoes Online Україна.

2005-й підкинув шанс відкрити свій магазин взуття «EXPO». Так народилося ім'я «ExpoShoes» (Expo - виставка, Shoes - взуття), був куплений домен «exposhoes.com.ua», після чого був розроблений свій перший роздрібний інтернет-магазин взуття. Асортимент змінився на краще, коли знайшовся постачальник високоякісного турецького взуття «Marco Pini» (до слова, він вже майже 20 довгих років тримає свою марку і знаходиться в ТЦ «Городок», місто Київ). Через короткий час, завдяки співпраці з цією маркою, магазин вже увійшов в ТОП-10 улюблених клієнтами в своєму місті. Навіть криза 2008 року і різкий стрибок курсу валют не зупинили розвиток. Але необхідно було виходити на нові ринки збуту і підвищувати свою ефективність – робота в інтернеті ставала найбільш пріоритетною.Від продажів на ринку до лідируючого оптового інтернет-майданчика взуття. Портал проекту ExpoShoes Online Україна.

Від продажів на ринку до лідируючого оптового інтернет-майданчика взуття. Портал проекту ExpoShoes Online Україна.

Взуттєвий ринок вимагав кардинально нових рішень

У кінці 2008-го року виникла ідея щодо створення ще одного сайту – міжнародного виставкового онлайн порталу з функціями соціальної мережі. Уже в 2010-му році проект був реалізований, були укладені перші угоди про співпрацю з міжнародними виставковими компаніями Мінська, Москви, а також однією з найбільших в Гонконзі (члена асоціації UFI), ми стали її медіа партнерами, нарівні з Alibaba. На порталі почали реєструватися представники бізнесу з різних країн і континентів. Мета полягала в тому, щоб вивести українського виробника на зовнішні ринки і познайомити міжнародних партнерів з продукцією «Made in UA». Але продовження розвитку ресурсу вимагало колосальних інвестицій, що призвело до тимчасової зупинки роботи порталу. Необхідно було створити більш простий і локальний проект, який би не вимагав таких витрат і врахував набутий досвід.

Від продажів на ринку до лідируючого оптового інтернет-майданчика взуття. Портал проекту ExpoShoes Online Україна.

Оптова виставка взуття онлайн, як сучасна ідея ведення бізнесу

І ось настав момент істини для ідеї щодо реалізації виставки взуття онлайн для виробників, яка виношувалася з початку 2005 року. У 2011-му році інтернет-магазин був повністю перероблений, а стартовим капіталом стала виручка від продажу всієї продукції свого магазину. Весь товар був виставлений на сайті за ціною в 2 рази нижчою за закупівельну. На виручені гроші торгова точка трансформувалася в офіс, куди почали приїжджати виробники взуття, сумок і аксесуарів з усієї України, яким необхідна була не тільки консультація, але і популяризація в інтернеті. Розміщуючись на сайті, вони стали більш пізнавані і отримали перші оптові замовлення онлайн. Багато українських виробників знайшли вдалий старт, а в подальшому стрімкий розвиток свого бренду на ринку України. Нещодавно були підведені підсумки 2018 року за кількістю замовлень на сайті і хочеться відзначити наступний ТОП-10 :) українських торгових марок:

  • Pella – м. Кам'янське (раніше Дніпродзержинськ),

  • Pride – м. Харків

  • Denika – м. Харків

  • Cats – м. Київ

  • МіГіКо – м. Дніпро

  • Topas – м. Дніпро

  • Gloria – м. Дніпро

  • Sofistails – м. Дніпро

  • Wright – м. Харків

  • Cardellino – м. Дніпро

а також є інші фабрики взуття, які теж заявили про себе високою якістю продукції і надійною роботою, потрапивши в ТОП-20.

Ситуація сьогодні і переваги проекту

На сьогоднішній день, на порталі знаходиться близько 70-ти виробників з різних областей України. За час існування проекту проведено (за відкритою статистикою) замовлень на суму понад 120 млн. гривень, з огляду на середньорічну вартість продукції на момент замовлення. Політика ExpoShoes Online Україна передбачає боротьбу з неякісним контентом (фото, опис) – це, як показав досвід, значно збільшує показник продажів. Вносяться значні зусилля в поліпшення мобільної версії сайту, планується переклад на українську мову і багато іншого. Насправді, вдалося оптимізувати багато бізнес процесів і значно вдосконалити безпеку роботи на сайті.

Ми піклуємося про конфіденційність "чутливих даних" наших клієнтів. Всі замовлення проходять автоматизовану систему контролю і розподіляються на кожного виробника окремо, кожен з яких бачить свою повну інформацію. Додатково модерується фабрикою і/або адміністратором, де вказуються орієнтовні терміни виготовлення і стандартні побажання замовника.

Важливо відзначити, що весь товар і його параметри на сайті розміщує виключно виробник (без посередників), продукція відпускається зі складу підприємств, ціни завжди фабричні і актуальні на 100%, це закріплено правилами сайту. Розрахунки проводяться безпосередньо, що виключає наявність посередників, залишаючи одного підприємця, який вкладає кошти в розвиток свого бізнесу.

Періодично доводиться вдаватися до більш жорстких методів ведення роботи, аби забезпечити дотримання принципів підприємницької моралі й уникнути обману. Основне правило виставки, з метою мінімізації факторів ризику – проведення всіх замовлень користувачем, з їх фіксацією на сайті. Питання, які виникають в процесі роботи, вирішуються в повному обсязі. Деякі наші партнери як оптовики, так і фабрики, представляють себе і ведуть бізнес на майданчику вже більше 7 років, що ще раз показує рівень довіри до ресурсу.

Відвідати виставку взуття онлайн: https://exposhoes.com.ua

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