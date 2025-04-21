Продажа газа на свободном рынке может повлиять на обеспечение ПСО, - эксперт

"Поговаривают, что компания продолжила продавать газ на свободном рынке", - отмечает эксперт. По его словам, такой подход в компании объясняют тем, что реализация касается объемов, добытых еще до момента вступления в силу постановления о ПСО.

"Главный аргумент продавца заключается в том, что это газ, который был добыт еще до момента распространения ПСО на компанию, а затем закон, который, как известно, не имеет обратного действия, не должен распространяться на этот газ", - пояснил Прокип.

Впрочем, по мнению эксперта, такая ситуация ставит под вопрос эффективность и целостность государственной политики в энергетическом секторе.

"Как законом ни крути, газа для покрытия потребностей ПСО от этого больше не станет", - подчеркнул он.

Прокип отметил, что коммерческие покупатели могли бы покупать импортный газ, а государство - получать ресурс для нужд населения. Зато компания пытается защитить свои доходы, которые в 2023 году выросли до 16,38 млрд грн - на фоне рекордной выручки в более 105 млрд грн.

Однако эксперт обращает внимание, что такая доходность объясняется не эффективностью компании, но и тем, что "Укрнафта" работала на свободном рынке, без ограничений ПСО, в отличие от "Укргаздобычи".

"Высокая выручка и прибыли компании объясняются реализацией продукции на свободном рынке, а не по регулируемым ценам", - подчеркнул Прокип.

Теперь же, учитывая возложенные ПСО, ситуация может измениться. И не исключено, что уже в следующем году финансовые показатели компании сократятся. По мнению эксперта, государственная политика должна предусматривать баланс между защитой потребителя и стимулом для развития добычи.

Напомним, вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец заявил, что часть газа государственной добычи, который должен идти на обеспечение населения и критической инфраструктуры, продается на аукционах коммерческим структурам.