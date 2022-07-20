Продавали військову амуніцію від ЄС: на Волині викрили схему благодійного фонду

У Волинській області правоохоронці викрили схему продажу військової амуніції від країн ЄС. Керівниця одного з відділів благодійного фонду намагалася продати товари за 600 тисяч гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС України.
"За цю суму жінка намагалася продати 54 бронежилети, 25 комплектів бронеплит та 50 пар військових берців і "розгрузки", - пише пресслужба МВС.
Зазначається, що фігурантам справи може загрожувати до семи років позбавлення волі.
Згідно з даними слідства, члени благодійного фонду налагодили постачання гуманітарної допомоги з країн ЄС, однак не відправляли її на фронт, а продавали.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
"Загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн гривень", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві викрили псевдоволонтера, який привласнював благодійні внески українців.
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