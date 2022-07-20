RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Продавали військову амуніцію від ЄС: на Волині викрили схему благодійного фонду

Фото: на Волині викрили схему благодійного фонду (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

У Волинській області правоохоронці викрили схему продажу військової амуніції від країн ЄС. Керівниця одного з відділів благодійного фонду намагалася продати товари за 600 тисяч гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС України.

"За цю суму жінка намагалася продати 54 бронежилети, 25 комплектів бронеплит та 50 пар військових берців і "розгрузки", - пише пресслужба МВС.

Зазначається, що фігурантам справи може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Згідно з даними слідства, члени благодійного фонду налагодили постачання гуманітарної допомоги з країн ЄС, однак не відправляли її на фронт, а продавали.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

  • 4800 бронеплит;
  • 2300 плитоносок;
  • 150 пар військового взуття;
  • рулони тканини;
  • документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги;
  • "чорнові" записи.

"Загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн гривень", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві викрили псевдоволонтера, який привласнював благодійні внески українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїна