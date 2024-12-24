Продавали "трофейное оружие": правоохранители разоблачили преступную схему

Отмечается, что пятеро злоумышленников были арестованы "на горячем".

В Житомирской области правоохранители задержали двух местных жителей, которые занимались торговлей "трофейным" оружием, незаконно вывезенным из Донецкой области.

Среди задержанных - 41-летний рецидивист, который ранее, в 2022 году, получил условный срок за аналогичное преступление, но продолжил незаконную деятельность.

Дельцы хранили "товар" в гараже. Там правоохранители нашли:

более 1 кг взрывчатки;

боевые гранаты РГД-5 и Ф-1;

более 500 патронов различного калибра.

В то же время в Черкасской области подозрение было объявлено 30-летнему дезертиру, который похитил оружие и боеприпасы из воинской части.

Отмечается, что он хранил их в доме своих родителей и искал покупателей. В его арсенале были:

автомат Калашникова;

5 гранат;

2 глушителя.

Также в Кропивницком правоохранители задержали сразу двух дезертиров, которые пытались продать:

5 противотанковых гранатометов;

11 гранат Ф-1;

боевые пистолеты, пулемет, мину и взрывчатку.

Известно, что всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: задержание злоумышленников (t.me SBUkr)

Летом этого года правоохранители арестовали дельцов, которые продавали трофейные пулеметы и взрывчатку также в нескольких областях Украины.