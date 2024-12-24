Продавали "трофейное оружие": правоохранители разоблачили преступную схему

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции пресекли попытки нелегальной продажи оружия и боеприпасов в Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что пятеро злоумышленников были арестованы "на горячем".
В Житомирской области правоохранители задержали двух местных жителей, которые занимались торговлей "трофейным" оружием, незаконно вывезенным из Донецкой области.
Среди задержанных - 41-летний рецидивист, который ранее, в 2022 году, получил условный срок за аналогичное преступление, но продолжил незаконную деятельность.
Дельцы хранили "товар" в гараже. Там правоохранители нашли:
В то же время в Черкасской области подозрение было объявлено 30-летнему дезертиру, который похитил оружие и боеприпасы из воинской части.
Отмечается, что он хранил их в доме своих родителей и искал покупателей. В его арсенале были:
Также в Кропивницком правоохранители задержали сразу двух дезертиров, которые пытались продать:
Известно, что всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Им грозит до 7 лет лишения свободы.
Фото: задержание злоумышленников (t.me SBUkr)
Летом этого года правоохранители арестовали дельцов, которые продавали трофейные пулеметы и взрывчатку также в нескольких областях Украины.
Кроме этого, в мае была задержана группа торговцев нелегальным оружием, которые действовали в четырех украинских регионах.
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