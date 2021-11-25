Продавав персональні дані українців: СБУ викрила екс-правоохоронця

СБУ викрила колишнього правоохоронця з Полтавської області, який продавав персональні дані громадян України. Зокрема, він збував інформацію, якою володіли держоргани, а також банки та оператори мобільного зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Встановлено, що "клієнтів" чоловік знаходив за оголошеннями в телеграм-каналах, а оплату отримував на банківські картки третіх осіб.

Так, зловмисник торгував закритою інформацією з баз даних МВС, Державної податкової, міграційної, фіскальної служб, а також Мін'юсту та Пенсійного фонду.

Правоохоронці встановили збут чоловіком за 16 тисяч гривень інформації стосовно двох громадян України з баз, отриманих з:

"АРМОР" (інтегрована інформаційно-пошукова система Міністерства внутрішніх справ України, яка дає доступ до інформації про судимість, про нерозкриті злочини, дозволи на зброю тощо),

"РАЦС" (Державний реєстр актів цивільного стану громадян),

"ІТС ГАРТ" (інформаційно-телекомунікаційна система прикордонного контролю, яка дає доступ до бази даних Державної прикордонної служби України "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України").

Крім того, екс-правоохоронець намагався продати інформацію, що містить банківську таємницю, яку він "оцінив" у 29 тисяч гривень.

Зокрема, правоохоронці затримали його під час перемовин стосовно цієї "операції".

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціонований збут та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах) ККУ

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Фото: СБУ затримала екс-правоохоронця, який продавав персональні дані українців (ssu.gov.ua)