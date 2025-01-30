Продал более 10 млн машин: назван мировой лидер по продажам автомобилей в 2024 году

По результатам 2024 года Toyota сохранила звание лидера мирового авторынка. В прошлом году японский автогигант и его дочки продали 10,8 млн автомобилей по всему миру.

По сравнению с 2023-м продажи просели на 3,7 процента, что обусловлено в том числе резким спадом спроса на родине. На втором месте расположилась Volkswagen Group, а на третьем - Hyundai.

Суммарные продажи брендов Toyota и Lexus в 2024 году упали на 1,4 процента по сравнению с позапрошлым годом и составили 10,2 миллиона машин. Год стал успешным для японцев в США, где вырос спрос на гибриды, однако в Китае - крупнейшем авторынке мира - интерес упал на 6,9 процента из-за давления со стороны местных марок.

Вся Volkswagen Group реализовала меньше автомобилей, чем Toyota и Lexus, - около девяти миллионов. Это на 2,3 процента меньше, чем в 2023 году. Результат Hyundai и Kia, замыкающих первую тройку, - около 7,5 млн машин.

В целом во всем мире за 2024 год было реализовано около 88,6 млн новых автомобилей. Это на 2,1 процента больше результата 2023 года. Более 25 миллионов было продано в Китае, в США - почти 16 миллионов, а в Западной Европе - более 13 миллионов.