ua en ru
Чт, 30 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Продал более 10 млн машин: назван мировой лидер по продажам автомобилей в 2024 году

Четверг 30 января 2025 15:15
UA EN RU
Продал более 10 млн машин: назван мировой лидер по продажам автомобилей в 2024 году Фото: Toyota - мировой лидер по продажам автомобилей в 2024 году (stevensonhendricktoyota.com)
Автор: Константин Широкун

По результатам 2024 года Toyota сохранила звание лидера мирового авторынка. В прошлом году японский автогигант и его дочки продали 10,8 млн автомобилей по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По сравнению с 2023-м продажи просели на 3,7 процента, что обусловлено в том числе резким спадом спроса на родине. На втором месте расположилась Volkswagen Group, а на третьем - Hyundai.

Суммарные продажи брендов Toyota и Lexus в 2024 году упали на 1,4 процента по сравнению с позапрошлым годом и составили 10,2 миллиона машин. Год стал успешным для японцев в США, где вырос спрос на гибриды, однако в Китае - крупнейшем авторынке мира - интерес упал на 6,9 процента из-за давления со стороны местных марок.

Вся Volkswagen Group реализовала меньше автомобилей, чем Toyota и Lexus, - около девяти миллионов. Это на 2,3 процента меньше, чем в 2023 году. Результат Hyundai и Kia, замыкающих первую тройку, - около 7,5 млн машин.

В целом во всем мире за 2024 год было реализовано около 88,6 млн новых автомобилей. Это на 2,1 процента больше результата 2023 года. Более 25 миллионов было продано в Китае, в США - почти 16 миллионов, а в Западной Европе - более 13 миллионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Toyota Motor Corp Автомобильный рынок
NEWS
Медосмотр без ТЦК, но до 45 лет есть нюанс. Как изменились правила мобилизации в Украине
Медосмотр без ТЦК, но до 45 лет есть нюанс. Как изменились правила мобилизации в Украине
DAILY
Президент ПАСЕ Теодорос Русопулос: Трамп может привести нас к решению по миру в Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Президент ПАСЕ Теодорос Русопулос: Трамп может привести нас к решению по миру в Украине