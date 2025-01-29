Продали миллионы машин: названы самые успешные автопроизводители на китайском рынке

Китай давно стал крупнейшим авторынком мира: в прошлом году там продано 31,4 млн новых машин. Однако не менее интересны и финансовые показатели представленных там компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sina Finance .

Такую статистику за 2024 год подготовило местное агентство Sina Finance, и при первом взгляде на нее становится понятным, насколько рынок КНР является важным для иностранных производителей.

Впрочем, первое место занял местный концерн BYD. Он смог реализовать на домашнем рынке 3,49 млн автомобилей, а его прибыль с продаж достигла 58,1 млрд долларов. Это означает, что средняя цена проданного автомобиля BYD сравнительно небольшая - всего 16 700 долларов. Mercedes-Benz, расположившийся на втором месте, отгрузил китайским покупателям всего 710 тысяч машин, но получил с этого 42,5 млрд долларов.

То есть, средняя цена Мерседеса в Китае - 59 500 долларов. При этом автомобилей Land Rover в Китай за год импортировали на 10 млрд долларов, средняя цена на которые составила 140500 долларов. Тройку лидеров замыкает концерн Volkswagen с результатом в 41,9 млрд долларов. Учитывая 2,13 млн проданных автомобилей, их средняя цена составила всего 19 700 долларов.

Не помогла даже премиум-марка Audi, которая сама реализовала 660 тысяч машин (они включены в общий тираж) по средней цене 41 тысяча долларов, благодаря чему удалось заработать 27 млрд долларов.

Кроме фирмы BYD, среди китайских автопроизводителей прекрасно выступил бренд Aito, созданный компаниями Huawei и Seres. Всего на рынке Китая продано 390 тысяч машин по средней цене 55 500 долларов, что обеспечило заработок на уровне 21,4 млрд долларов и седьмое место в рейтинге. Следом идет компания Li Auto, которая на родине реализовала 500 500 кроссоверов и минивэнов по средней цене 42 000 долларов, что обеспечило выручку в размере 21,1 млрд долларов. Также в топ-15 попали Geely, Chery и Changan.