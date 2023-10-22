Продали имущество более чем на 100 тысяч гривен? В ПФУ рассказали, дадут ли субсидию

К специалистам Пенсионного фонда обратились с таким вопросом: как повлияет продажа имущества на сумму более 100 тысяч гривен при назначении субсидии на отопительный сезон в случае, когда сама продажа планируется в ноябре-декабре 2023 года.

"Для назначения жилищной субсидии на отопительный период с октября 2023 учитываются доходы домохозяйства, полученные в I-II кварталах 2023 года", - объясняют специалисты.

В ПФУ отмечают, что доходы за ноябрь-декабрь 2023 года будут учитываться при назначении жилищной субсидии в мае 2024 года (пункт 14 Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 N ° 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива").

Доходы за ноябрь-декабрь 2023 будут учитываться при назначении жилищной субсидии в мае 2024 года (согласно вышеуказанному Положению, - ред.).

Важно

Гражданин, которому назначена жилищная субсидия, обязан в течение 30 календарных дней проинформировать орган Пенсионного фонда Украины о возникновении обстоятельств, влияющих на предоставление субсидии, в частности о получении им или членом семьи лица из состава домохозяйства единоразово дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (67 100 грн), за исключением целевой благотворительной помощи, предоставляемой на получение образования, получение медицинских услуг, преодоление последствий стихийного бедствия, аварий, эпидемий и эпизоотий общегосударственного или местного характера, экологических и других катастроф в местностях, объявленных зонами чрезвычайной экологической ситуации; страховых выплат на медицинскую и социальную помощь; наследства в виде недвижимого имущества или основной его части; гранта или стипендии для обучения.