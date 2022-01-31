Продав персональні дані понад 20 млн українців. Поліція затримала студента

Українська кіберполіція викрила студента на збуті баз даних понад 20 мільйонів громадян. Оплату "бізнесмен" отримував на крипто-гаманець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
"19-річний житель Києва, студент одного з вищих навчальних закладів, створив бот в месенджері для продажу конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, у тому числі персональних даних громадян України", - йдеться в повідомленні.
При цьому уточнюється, що доступ до бота коштував 1 долар в день або 4 долари за 20 спроб пошуку даних щодо конкретних осіб.Оплату фігурант отримував на крипто-гаманець.
Крім того, правопорушник розробляв і впроваджував механізм пошуку даних по фотографіях людей з використанням штучного інтелекту.
"Фотографії він завантажував з відкритих джерел Інтернету", - уточнюється в повідомленні.
Кіберполіцейські вилучили бази персональних даних щодо незаконного обігу, а також заблокували облікові записи, які використовувалися у протиправній діяльності.
В даний момент проводяться комп'ютерно-технічні експертизи.
Нагадаємо, раніше в Харкові викрили злочинну діяльність 20-річного хлопця. Він називався жіночими іменами і виманював гроші, спілкуючись з чоловіками на сайтах знайомств.