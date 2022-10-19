Пробное ВНО.Онлайн снова могут пройти бесплатно все желающие учащиеся 9-11 классов

В сегодняшних условиях крайне важно предоставлять максимум образовательных возможностей для успешного будущего украинских детей.

“Из-за карантина, а затем и широкомасштабного нападения на нашу страну, подготовка к вступлению для многих семей осложнилась: закрылись курсы подготовки, оплаченное Пробное ЗНО третий год подряд переносится, а потом вообще не проводится. Готовиться самостоятельно дома сложно. Мы не смогли оставаться в стороне от этой проблемы. От подготовки к вступлению зависит успешное будущее молодежи нашей страны!” - Владимир Володин, Заслуженный учитель Украины, руководитель образовательной компании "ЯвКурсе".

Проект "Пробное ВНО.Онлайн" от ЯвКурсе стартовал с началом карантина СOVID-19 и проводится уже третий год. В 2020 году школьники Украины даже установили мировой рекорд — 463 828 старшеклассников Украины одновременно приняли участие в тестировании. Это стало самым масштабным образовательным проектом по онлайн-симуляции стандартизированного тестирования для поступления в университеты в мире, как показали представители организации Official World Record.

В 2021 и 2022 году по многочисленным просьбам родителей старшеклассников Пробное ВНО.Онлайн проводилось в формате Марафона: в начале, середине и конце учебного года. Это дало возможность всем желающим учащимся 9-11 классов не просто проверить знания, но и контролировать свой прогресс в течение года.

Ввиду предыдущего опыта и особой необходимости подобных проектов именно сейчас мы заручились поддержкой наших партнеров и рады объявить: Пробному ВНО.Онлайн Марафону быть!

Международный институт инноваций выделил грант 400 тысяч гривен для проведения Марафона в 2022-2023 учебном году. Технологическим партнером проекта традиционно стали компании Google, Meta и Flow XO.

Пробное ВНО.Онлайн Марафон будет проводить образовательная компания "ЯвКурсе" в три этапа: осенний, зимний и весенний.

График проведения осеннего этапа Марафона:

5 ноября – украинский язык и литература;

6 ноября – история Украины;

12 ноября – математика;

13 ноября – английский язык.

Регистрация для учащихся 9-11 классов продолжается на сайте проекта: https://probne.online

К проекту уже присоединились 7387 преподавателей со всей Украины со своими учениками. На осенний марафон зарегистрировались уже 53279, которые находятся не только в Украине, а в 23 странах мира.

Проект проводится в рамках Программы поддержки абитуриентов, одобренной Министерством образования и науки Украины (письмо №2.2-4082/28.12.2018).