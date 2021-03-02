Проблеми енергетиків не можна вирішувати коштом інших галузей, - експерт

Не можна вирішувати проблеми енергетики коштом інших галузей, постійно підвищуючи тариф на передачу струму для бізнесу.

Він нагадав: тариф на передачу електроенергії регулярно підвищують, хоча жодних економічних підстав для цього немає.

"Не зовсім зрозуміло, чому цей тариф на передачу електроенергії має постійно зростати. Ті ж самі зусилля, ті ж самі інвестиції, та сама ситуація. Енергія як передавалася, так і передається. Чому цей тариф має постійно зростати? Четвертий раз відбувається зростання. Яка тут логіка?" - зазначив Ткаченко.

За його словами, зростання тарифу на передачу струму призводить до здорожчання електроенергії для бізнесу, що особливо сильно б’є по промисловості, зокрема металургії, яка споживає багато електроенергії для виробництва продукції.

"Будь-яке зростання складових і зокрема на передачу електроенергії робить дорожчою електроенергію. Але електроенергія - це одна з найбільших витратних статей для металургії. Тому нічого дивного, що металургію ця ситуація шокує", - пояснив Ткаченко.

На його думку, влада має знайти інший механізм для вирішення проблем заборгованості в енергетичній галузі і не підвищувати тарифи на струм для бізнесу, які ставлять промисловість на межу виживання.

"Ми розуміємо, що в енергетиків достатньо складна ситуація, вона складніша, ніж була раніше. Але точно не металурги стали причиною складнощів, які має ця галузь. І не можна вирішувати усі проблеми однієї галузі коштом іншої галузі", - наголосив Ткаченко.

