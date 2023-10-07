Проблемы на заднем дворе. НАТО скованно в ответе на действия РФ в Черном море, - Bloomberg

Североатлантический альянс (НАТО) ограничен в реакциях на действия Российской Федерации в Черном море. И чувствует, что нет эффективных инструментов, которые не приведутк прямой эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, на заднем дворе НАТО возникает все более сложная проблема: как противостоять последствиям российской войны, не вызывая при этом эскалации.

Российские атаки вынуждают корабли с украинским зерном идти по новому маршруту вдоль береговой линии Румынии. А этом приближает угрозу атак к берегам НАТО. На прошлой неделе румынские радары выявили вторжение беспилотника, а Болгария обнаружила на своей территории обломки дронов.

На данный момент НАТО рассматривает инциденты как казусы. Однако по словам одного дипломата, на этой неделе данный вопрос будут поднимать на встрече министров обороны в Брюсселе.

По словам высокопоставленного представителя правительства США, союзники по НАТО пытаются получить больше информации об инцидентах с обломками дронов и предупреждают Москву о рисках эскалации. Помимо других провокаций, недавние инциденты вызывают вопросы о том, достаточны ли активы НАТО в Черном море для предотвращения нападений.

Европейский дипломат на условиях анонимности отметил, что НАТО сталкивается с противником, напористым на Черноморском театре военных действий, в результате чего союзники чувствуют, что возможности, которые не вызовут эскалацию, ограничены.

В отличие от Арктики и Балтики, где Россия окружена странами НАТО, из шести стран, которые имеют выход к Черному морю, членами альянса являются только Румыния, Болгария и Турция, пишет Bloomberg.

Что касается ударов Украины по России, французский чиновник сообщил изданию, что союзники должны быть готовы к беспорядочным атакам вражеских сил в регионе, назвав их сродни безостановочным укусам комара.