Проблемы для союзников Украины? Что Путин привез из Азии

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Какие результаты визита Путина в Северную Корею

Несмотря на привычный для Северной Кореи пафос парадов, портретов по всему городу и цветов с шарами, главное происходило на бумаге. Россия и Северная Корея подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Как указано в тексте документа, "в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны любого государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона немедленно предоставит военную и другую помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами". Это создает условия для прямого привлечения войск КНДР к войне против Украины.

Согласно договору, Россия и Северная Корея будут противодействовать применению "односторонних принудительных мер", в том числе экстерриториального характера. Есть еще один важный пункт: "взаимодействие для совместного противостояния вызовам и угрозам в сферах стратегического значения".

Хотя Россия и Северная Корея напрямую сотрудничают в военной сфере, по крайней мере, с конца 2023 года, соглашение выводит их отношения на новый уровень.

"Главная особенность этого документа в том, что КНДР и РФ, они фактически обязались защищать друг друга от агрессии. И это может означать то, что Северная Корея будет больше вовлечена в российско-украинскую войну. Это возможно, например, через расширение объемов поставок вооружения, начиная от артиллерии, военной техники и заканчивая отправкой так называемых северокорейских "добровольцев". Скорее всего, для строительных работ вблизи фронта", – говорит РБК-Украина эксперт по политике стран Азии аналитического центра Adastra Антон Ганоцкий.

Российский диктатор заявил, что необходимости привлекать живую силу из Северной Кореи нет.

"Мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости", - сказал Путин на брифинге во Вьетнаме.

Вместе с тем Россия массово привлекает наемников со всего мира для непосредственного участия в войне против Украины.

Какие вызовы это создает для Восточной Азии и Украины

В то же время последствия от укрепления союза между РФ и Северной Кореей будут ощутимы не только в Украине.

Этот альянс важен и тем, что он может создавать угрозу США и их союзникам, находящимся рядом с Северной Кореей: Японии, Южной Корее и Тайваню.

"Снабжать оружием будет не только Северная Корея, но и Россия будет помогать модернизировать вооруженные силы КНДР. Особенно ее "ядерную триаду" (стратегические наступательные вооруженные силы, которые могут нести ядерное оружие, - ред.), что усиливает такой дестабилизационный фактор в этом регионе" , – подчеркивает Антон Ганоцкий.

Эксперт не исключает, что за закрытыми дверями могли обсуждаться и провокации на Корейском полуострове, чтобы отвлечь внимание Запада от российской агрессии в Украине. Тем более "зондирование почвы" уже началось.

Путин подписал договор с Ким Чен Ыном (фото: kremlin.ru)

18 июня около 30 северокорейских военных ненадолго перешли на территорию Южной Кореи. В ответ южнокорейские солдаты открыли предупредительный огонь. После этого северокорейцы вернулись на свою сторону границы. И это уже второй подобный инцидент за последние две недели.

Источники РБК-Украина в спецслужбах говорят, что Россия могла пообещать передачу технологий КНДР. Самое серьезное, о чем идет речь, это ракетные технологии и подлодки.

В ответ на все эти шаги Южная Корея планирует пересмотреть запрет на поставку летального вооружения Украине, сообщает местное издание Yonhap News. Конкретные детали пока не известны, но есть свои "подводные камни".

"В Южной Корее кризисная политическая ситуация. Парламент контролирует оппозиция, которая не очень сильно желает поставлять оружие и в целом занимает такую, я бы сказал, частично прокитайскую и даже немного пророссийскую позицию. А например, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль выступает за поддержку Украины, говорит о поставках нелетальной помощи. Но учитывая, что оппозиция в парламенте блокирует какие-либо разговоры об оружии, на данный момент серьезного прогресса на этом направлении не предполагается", - подчеркивает Антон Ганоцкий.

Поэтому более вероятным является увеличение поставок южнокорейского оружия через третьи страны. Уже были случаи, когда Южная Корея, например, отправляла боеприпасы для пополнения складов в США. А Штаты выделяли свои собственные снаряды для Украины.

Какова реакция мира на усиление сотрудничества между Россией и Северной Кореей

Уже сейчас ряд топ-чиновников из разных стран отреагировали на укрепление союза Москвы и Пхеньяна.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический союз обеспокоен помощью, которую Россия может предоставить ракетным и ядерным программам Северной Кореи.

В США директор по Европе Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер отметил, что договор России и Северной Кореи усиливает угрозу для Украины, а также для европейской безопасности.

"Ее ближайшими партнерами в мире стали Северная Корея, Иран, Сирия, а затем в определенной степени Китай, который хоть и не дает России оружия, но присылает много продукции двойного назначения для производства передовых систем вооружения", - отметил Карпентер.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что подписание договора между Путиным и Ким Чен Ыном является "односторонним и наглым обнулением всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР".

В мире реагируют на сотрудничество России с КНДР (фото: kremlin.ru)

Но после жестких заявлений потребуются действия. И здесь есть два подхода. Первый: дальнейшее ужесточение санкций против Северной Кореи. Насколько оно может быть эффективным – отдельный вопрос, ведь значительная часть экономических связей КНДР с миром осуществляется через Китай. Соответственно, без его содействия санкции будут работать плохо.

Второй подход – попытаться оторвать Северную Корею от России, играя на эмоциях и амбициях Ким Чен Ына. Пойти по этому пути США пытались во время президентства Дональда Трампа. Однако тогда успеха добиться не удалось. Напомним, с 2016 года прошли две личные встречи тогдашнего президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Конкретных результатов было не достаточно. В конце концов, перед самыми выборами в США в 2020 году МИД Северной Кореи заявил, что "нет ничего более лицемерного, чем пустое обещание". С новым президентом США Джо Байденом у Ким Чен Ына диалог вообще не сложился.

В последние годы Северная Корея повернулась в сторону России и Китая.

"Я часто слышал это во время официальных переговоров с северокорейскими собеседниками: Северная Корея хочет нормальных отношений с США, – отмечает бывший директор ЦРУ по операциям в Восточной Азии, экс-спецпосланник на переговорах с Северной Кореей Джозеф ДеТрани: Проблема заключалась – и является – что Северная Корея хочет нормальных отношений и признания как ядерной державы. Так же как мы справились с ядерной проблемой Пакистана. Северной Корее сказали, что мы не примем ее как ядерную державу. Полная денуклеаризация, которая поддается проверке, является путем к нормальным отношениям, сказали им".

Вероятно, время для переговоров Запада с Северной Кореей уже упущено. Более того, на фоне президентских выборов в США есть сомнения, что в отношении КНДР будут предприняты хоть какие-то реальные шаги.

Зачем Путин летал во Вьетнам и что оттуда привез

Несколько другие коннотации имеет визит Путина во Вьетнам. В отличие от Северной Кореи, эту страну никак нельзя считать изгоем в мире. Напротив, Вьетнам пытается занимать равноудаленную позицию от своего соседа Китая и заигрывать с США, Россией и Евросоюзом. Именно в этом ключе и следует рассматривать визит Путина.

"Во время визита в основном обсуждались экономические вопросы. Россия очень хочет, чтобы Вьетнам подписал соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. И таким образом усилить торговое взаимодействие, а также расширить экономическое присутствие России в регионе. То есть, Вьетнам для России служит некоторыми воротами в Юго-Восточную Азию", – отмечает Антон Ганоцкий.

Россию, прежде всего, интересуют инвестиции, которые позволят поставлять из Вьетнама товары двойного назначения для оборонной промышленности. И само собой, возможности обходить санкции.

В ходе визита Россия и Вьетнам подписали и другие документы, среди прочего – о расширении сотрудничества в энергетике и исследованиях в области ядерной науки и технологий.

Путин после визита в КНДР посетил Вьетнам (фото: kremlin.ru)

Еще одна важная сфера – это поставка оружия. В последние десятилетия Вьетнам был одним из крупнейших покупателей российской техники. Среди прочего это комплексы береговой обороны Бастион, зенитные ракетные комплексы С300 ПМУ-1, радары для авиационной и морской техники, истребители Су-30МK2 с соответствующим ракетным вооружением.

В последнее время Россия ищет во всем мире оружие для продолжения войны. Так что нельзя исключать, что за закрытой дверью речь могла идти и о возвращении из Вьетнама ранее поставленного оружия. Впрочем, шансы, что сам Вьетнам пойдет на такой шаг, невелики.

"Если Вьетнам согласится вернуть хоть какую-то часть оружия обратно в Россию, то это крайне негативно повлияет на отношения с США. Мы знаем, что Вьетнам становится хабом американских компаний, которые переводят свои производственные мощности из Китая. И сейчас вьетнамскому руководству не нужна эта конфронтация с Вашингтоном, учитывая экономические интересы", - отмечает Антон Ганоцкий.

В целом азиатское турне Путина – это пример того, как российский диктатор способен создавать проблемы для союзников Украины. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как оперативно и решительно они будут реагировать.

При написании материала использовались выписки из договора между Россией и Северной Кореей, комментарии из открытых источников генсека НАТО Йенса Столтенберга, директора по Европе Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкла Карпентера, советника главы ОПУ Михаила Подоляка, экс-спецпосланника США на переговорах с Северной Кореей Джозефа ДеТрани, а также комментарии эксперта по политике стран Азии аналитического центра Adastra Антона Ганоцкого.