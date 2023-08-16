Проблемы в Китае приносят выгоды мировой экономике, - Bloomberg

Падение цен во второй по величине экономике мира, вероятно, приведет к снижению затрат во всем мире, учитывая статус Китая как мировой фабрики, отмечают EdenTree Investment Management и Gama Asset Management SA. Ослабление инфляции позволит центральным банкам воздержаться от дальнейшего повышения процентных ставок и, возможно, перейти к смягчению, чтобы поддержать замедление роста.

Перспектива замедления глобального ценового давления может быть одним из положительных моментов погружения Китая в дефляцию, поскольку экономика изо всех сил пытается восстановить свои позиции. Инфляция, вероятно, останется сдержанной, так как спад на рынке недвижимости и проблемы в теневой банковской сфере Китая ограничивают расходы и инвестиции как потребителей, так и компаний.

"Слабый Китай может привести к пику ужесточения денежно-кредитной политики, - сказал Кристофер Хайорнс, портфельный менеджер EdenTree Investment. - Это также снизит спрос на сырьевые товары, что уменьшит инфляционное давление и может позволить западной экономике работать активнее".

Мировая инфляция и ставки центробанков

Инфляция в США и других странах ускорилась в годы после пандемии, что снизило покупательную способность потребителей и вынудило центральные банки поднять процентные ставки. Затруднительное положение Китая иное из-за целого ряда обстоятельств, включая затянувшийся спад на рынке недвижимости, подорвало доверие и сократило расходы. В 2023 году цены на китайские товары для США падали каждый месяц.

"Положительный аспект заключается в том, что небольшая дефляция и медленный рост в Китае еще быстрее ослабят инфляцию в остальном мире", - сказал Раджив Де Мелло, управляющий глобальным макроэкономическим портфелем в Gama Asset Management. Однако замедление роста в Китае также приведет к замедлению в Азии и Европе, добавил он.

Де Мелло заявил телеканалу Bloomberg, что экспорт дефляции Китаем позитивен для держателей облигаций и активов развивающихся рынков.

Безусловно, влияние китайской дефляции на крупнейшего в мире потребителя, США и других торговых партнеров, может быть незначительным и преходящим. Закупки США китайских товаров сократились, а война России против Украины ведет к росту цен на такие товары, как нефть.

При текущей траектории смягченное снижение роста в Китае окажет ограниченное влияние на экономику США или расчеты Федеральной резервной системы. Это может привести к тому, что ФРС снизит ставку раньше, чем ожидалось.

Кроме того, дальнейшие стимулы со стороны китайских властей могут помочь остановить экономический спад и снизить цены. Народный банк Китая 15 июля неожиданно снизил ключевую процентную ставку на максимальное с 2020 года значение, отражая растущую озабоченность по поводу ухудшения перспектив.

"Слабость китайской экономики и очевидная дефляция являются явным сдерживающим фактором глобальной инфляции", - сказал Гэри Дуган, директор по инвестициям Dalma Capital Management.

Проблемы в Китае и позиция США

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен назвала экономические проблемы Китая "фактором риска" для США, но тем не менее, это не сильно подорвало ее оптимизм в отношении американской экономики.

"Замедление роста в Китае окажет наибольшее влияние на его азиатских соседей, но некоторые последствия будут иметь место и в Соединенных Штатах", - сказала Йеллен.

Ранее президент США Джо Байден назвал экономические проблемы Китая "бомбой замедленного действия" и назвал лидеров Коммунистической партии "плохими людьми".