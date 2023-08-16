Проблемы в Китае приносят выгоды мировой экономике, - Bloomberg

Скатывание Китая к дефляции вызывает нестабильность на мировых финансовых рынках. Но финансовые менеджеры говорят, что это не обязательно плохо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Падение цен во второй по величине экономике мира, вероятно, приведет к снижению затрат во всем мире, учитывая статус Китая как мировой фабрики, отмечают EdenTree Investment Management и Gama Asset Management SA. Ослабление инфляции позволит центральным банкам воздержаться от дальнейшего повышения процентных ставок и, возможно, перейти к смягчению, чтобы поддержать замедление роста.
Перспектива замедления глобального ценового давления может быть одним из положительных моментов погружения Китая в дефляцию, поскольку экономика изо всех сил пытается восстановить свои позиции. Инфляция, вероятно, останется сдержанной, так как спад на рынке недвижимости и проблемы в теневой банковской сфере Китая ограничивают расходы и инвестиции как потребителей, так и компаний.
"Слабый Китай может привести к пику ужесточения денежно-кредитной политики, - сказал Кристофер Хайорнс, портфельный менеджер EdenTree Investment. - Это также снизит спрос на сырьевые товары, что уменьшит инфляционное давление и может позволить западной экономике работать активнее".
Инфляция в США и других странах ускорилась в годы после пандемии, что снизило покупательную способность потребителей и вынудило центральные банки поднять процентные ставки. Затруднительное положение Китая иное из-за целого ряда обстоятельств, включая затянувшийся спад на рынке недвижимости, подорвало доверие и сократило расходы. В 2023 году цены на китайские товары для США падали каждый месяц.
"Положительный аспект заключается в том, что небольшая дефляция и медленный рост в Китае еще быстрее ослабят инфляцию в остальном мире", - сказал Раджив Де Мелло, управляющий глобальным макроэкономическим портфелем в Gama Asset Management. Однако замедление роста в Китае также приведет к замедлению в Азии и Европе, добавил он.
Де Мелло заявил телеканалу Bloomberg, что экспорт дефляции Китаем позитивен для держателей облигаций и активов развивающихся рынков.
Безусловно, влияние китайской дефляции на крупнейшего в мире потребителя, США и других торговых партнеров, может быть незначительным и преходящим. Закупки США китайских товаров сократились, а война России против Украины ведет к росту цен на такие товары, как нефть.
При текущей траектории смягченное снижение роста в Китае окажет ограниченное влияние на экономику США или расчеты Федеральной резервной системы. Это может привести к тому, что ФРС снизит ставку раньше, чем ожидалось.
Кроме того, дальнейшие стимулы со стороны китайских властей могут помочь остановить экономический спад и снизить цены. Народный банк Китая 15 июля неожиданно снизил ключевую процентную ставку на максимальное с 2020 года значение, отражая растущую озабоченность по поводу ухудшения перспектив.
"Слабость китайской экономики и очевидная дефляция являются явным сдерживающим фактором глобальной инфляции", - сказал Гэри Дуган, директор по инвестициям Dalma Capital Management.
Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен назвала экономические проблемы Китая "фактором риска" для США, но тем не менее, это не сильно подорвало ее оптимизм в отношении американской экономики.
"Замедление роста в Китае окажет наибольшее влияние на его азиатских соседей, но некоторые последствия будут иметь место и в Соединенных Штатах", - сказала Йеллен.
Ранее президент США Джо Байден назвал экономические проблемы Китая "бомбой замедленного действия" и назвал лидеров Коммунистической партии "плохими людьми".
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