Проблемы с авто: что делать, если из машины капает жидкость

Жидкость, капающая с машины на землю, может означать неприятности - особенно, если образовавшуюся лужицу вовремя не заметить. Как отличить опасную протечку, например, от дождевой воды, которая стекает с брызговиков?

О том, как поступить, когда заметил под машиной следы протечек рабочих жидкостей, читайте в материале РБК-Украина .

Прежде всего успокоим владельцев относительно молодых автомобилей, которые еще не разменяли свою вторую сотню тысяч километров пробега. Потери жидкостей у вашего авто могут начаться разве что после каких-то механических повреждений. Но это не значит, что случайно замеченные подозрительные лужицы можно игнорировать.

Чтобы разобраться, что именно течет и насколько это опасно, журналисты РБК-Украина Авто дадут два вопроса-подсказки.

Откуда капает

Не всегда рабочая жидкость капает на землю именно там, где она вышла на волю из системы машины - она может сбегать не просто вниз, а с отклонением в сторону вплоть до полуметра. Но бывает достаточно локализовать зону протечки хотя бы ориентировочно.

Возле двигателя. В районе мотора на землю может накрапывать все: бензин/дизтопливо, масло из двигателя и коробки передач, антифриз, тормозная жидкость и жидкость из гидроусилителя руля, незамерзайка из бачка омывателя стекла и вода-конденсат из кондиционера (кстати, только этот конденсат имеет законное право вытекать из машины наружу).

Где-то посередине авто. Ближе к центру днища может обозначить себя утечка топлива - как из бака (обычно он спрятан под задним сиденьем), так и из поврежденного топливопровода. Примерно здесь же будет капать масло из коробки передач у модели с задним или полным приводом. Также под днищем обычно проложены металлические трубки тормозной системы, которые могут проржаветь и начать протекать.

Под задней частью авто. Здесь может плакать опять же топливный бак, упомянутые выше трубки, а если машина имеет привод на заднюю ось, то и агрегаты трансмиссии: задний мост или муфта подключения.

Рядом с колесом. Здесь бывают наиболее опасные протечки, и здесь их заметить труднее всего. Ведь тормозная жидкость из поврежденного рабочего цилиндра гидропривода любит сбегать именно по внутренней стороне колеса. Даже если вы видите не лужу, а неестественно черный, жирный цвет шины - это уже сигнал тревоги. На некоторых заднеприводных моделях в подобный способ обозначает себя протекание масла через сальник ступицы колеса, однако это касается только задних колес.

Как определить жидкость

Конечно, профессионалы автосервиса поднимут машину и установят место протечки визуально. Но если СТО рядом нет, можно провести экспресс-диагностику на основании, извините, органолептических качеств потерянной жидкости.

Вода из кондиционера (конденсат). Можно пожелать каждому водителю, чтобы из его машины капала только такая жидкость - это обычная вода. В жаркие дни, после длительной работы климатической установки (климат-контроля), в испарителе кондиционера под торпедо авто образуется конденсат. Для его отвода часто предусмотрена специальная трубка, которая выходит под днище машины.

Бензин. Определяется легко и просто - по запаху. Важно позаботиться, чтобы до прибытия техпомощи бензиновая лужа не загорелась. При том что для пожара достаточно одной искры.

Дизтопливо. Тоже имеет характерный запах, но меньшей интенсивности. Поджечь лужу солярки непросто, но все-таки ездить с протечкой не стоит.

Тормозная жидкость. По запаху напоминает спирт, а еще отличается высокой текучестью. Когда лизнуть тормозную жидкость, она будет казаться горькой, даже - жгучей. Понятно, что при протечках тормозной жидкости трогаться машиной с места нельзя.

Антифриз. Охлаждающая жидкость тоже очень текучая, однако на вкус сладкая, а на ощупь жирная, почти как масло. Запускать двигатель при низком уровне антифриза нельзя.

Моторное масло. Любое из автомобильных масел максимально маслянистое, пахнет не сильно, запах отчасти химический, отчасти - словно горелый. Капля моторного масла, если его стряхнуть на воду, будет плавать как шайба. Если при работе мотора в любом из режимов на щитке приборов засветится красная (оранжевая) лампа аварийного давления масла, значит, оно выбежало из мотора все.

Трансмиссионное масло. Масло из коробки-"механики" самое густое из всех остальных, и пахнет оно по-своему. А главное, что на поверхности воды оно расползается радужно-цветными разводами. Масло, которое накрапало из коробки-"автомата", ведет себя похоже, но оно совсем жидкое.

Жидкость гидроусилителя руля. Гидравлическая жидкость системы ГУР обычно того же типа ATF, что и в коробке-"автомате". Поэтому и признаки у нее те же. Если она вытекла, повернуть руль будет очень трудно, особенно на месте, но если водитель достаточно крепкий физически, очень медленно двигаться можно.



Коротко

Итак, порой бывает очень полезным заглянуть под свою машину, потому что иногда под ней можно увидеть кое-что очень важное для собственной безопасности. Но чтобы не заглядывать под днище на улице, немолодую машину стоит раз-два в сезон показывать автомеханику - пусть бы при этом претензий к машине и не было. А в идеале даже старой машине стоит проводить регулярное ТО, следуя рекомендациям автопроизводителя со всеми плановыми заменами и инспекциями систем.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre, Motor и Bosch.