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Проблема з дефіцитом пального вирішується. Будемо брати в ЄС, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зленський прокоментував проблему з дефіцитом пального на АЗС України. Глава держави зазначив, що питання дефіциту вирішиться упродовж одного-двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

"Миттєвих рішень для заповнення дефіциту немає, але урядовці обіцяють, що протягом тижня максимум двох буде забезпечена система постачання пального в Україну, яка зможе не допускати дефіциту. Маємо брати у ЄС стільки пального, скільки необхідно зараз для наших громадян", - сказав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, тимчасовий дефіцит палива в Україні буде ліквідовано протягом тижня. На даний момент вирішуються питання завезення законтрактованих обсягів.

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Володимир Зеленський