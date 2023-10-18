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Проблема долгов в энергетике мешает привлекать инвесторов в отрасль, - советник премьера

Фото: проблема долгов в энергетике мешает привлекать инвесторов в отрасль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Решение проблемы долгов в энергетической отрасли поможет привлечь инвесторов в энергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра, члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко.

"Инвесторов, в самом деле, не надо привлекать. Скажу больше - их даже искать не надо, достаточно создать условия, они сами вас найдут. Без финансово-экономической сбалансировки работы рынка электроэнергии таких предпосылок, безусловно, сделано не будет и инвесторы не придут. В первую очередь, безусловно, необходимо решить вопрос долгов", - сказал он.

Бойко подчеркнул, что долги генерируются по нескольким причинам. Первой причиной он назвал экономическую несбалансированность всех тарифов в отрасли.

Еще одной причиной формирования долгов советник премьера назвал потребителей, которые не платят за потребленную электроэнергию и распространяется на них запрет на отключение.

Также он добавил, что ряд компаний позволяет себе не выполнять возложенные на них специальные обязанности.

"Пока не будет финансово-экономической сбалансировки рынка электроэнергии, никакие инвестиции в эту отрасль не пойдут", - подытожил Бойко.

Ранее сообщалось, что компания "Энергоатом" с сентября обеспечивает полную оплату текущих финансовых обязанностей, частично погашает долги на энергорынке, но на конец года все равно будет 17 млрд грн долга из-за отсутствия других источников финансирования.

Эксперты считают, что Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же позволить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.

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инвестиции в Украину