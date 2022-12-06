RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пробка из танкеров у берегов Турции задерживает 18 млн баррелей нефти, - Bloomberg

Фото: Пробка с танкеров у берегов Турции задерживает 18 млн баррелей нефти (fleetmon com)
Автор: Дмитрий Браславский

Пробка из образовавшегося у берегов Турции танкеров содержит 18 млн баррелей нефти. Уточняется, что все танкеры кроме одного имеют на борту груз из Казахстана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Уточнялось, что перед проливом со стороны Черного моря стоят суда "Капитан Бармин", "Генерал Скобелев", "Леди Мария", "Леди Ария", Caminero и Roschem 2.

Турция желает, чтобы у кораблей было письмо от их страховой компании. Он гарантирует страховое покрытие в турецких водах, если груз был куплен по цене 60 долларов за баррель или ниже, чего пока не предоставлено.

19 судов везут казахстанскую нефть КТК. Еще в одном - около 1 миллиона баррелей российской нефти Urals, предназначенной для Индии.

Напомним, что в акватории Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как страны G7 и Евросоюз ввели предел цен на российскую нефть.

Как сообщало РБК-Украина, с 5 декабря, вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны ЕС. Также начинает действовать потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель.

Напомним, страны "Большой семерки" и Австралия присоединились к Европейскому Союзу и установили лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНАФТАКазахстанТурцияСанкции против России