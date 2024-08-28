"О нас забыли". Российские военнопленные призвали Путина вернуть их домой

В частности, на видео, которое длится 8 минут, показано более сотни российских пленных. Они заявляют о том, что российские власти отказываются их обменивать и просто забыли о них.

Один из военных рассказал, что его зовут Сергей, он родом из Донецка, а в плену находится уже 28 месяцев. Он жалуется на то, что Россия обменяла кадыровцев, а о своих гражданах забыла.

На видео показаны и другие военные, все они второсортные военнопленные для российских властей: раненые, больные, старики, мобилизованные, обычная пехота, выжившая в аду.

Напомним, что на День независимости Украины, 24 августа, наша страна провела обмен пленными с Россией, в рамках которого из российского плена освободили 115 украинских защитников.

Предварительный обмен пленниками состоялся 17 июля. Тогда домой вернулись 95 защитников.

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