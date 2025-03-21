PRNext'25: координаты доверия для тех, кто верит в будущее своих брендов

Программа форума обещает жесткие, но необходимые разговоры. После традиционного keynote speech от Елены Деревянко, главы Оргкомитета форума и вице-президента Украинской PR-Лиги, внимание спикеров будет сфокусировано на темах, которые практически помогут в невозможных условиях эффективно работать с репутацией и репутационными кризисами.

Можно ли доверять искусственному интеллекту в PR, когда даже люди не всегда говорят правду? Об этом будет говорить Искрен Лилов из AMEC, который расскажет о рисках и возможностях ИИ в коммуникациях.

Является ли журналистика еще хоть немного объективной, или мы уже живем в мире информационных манипуляций? Эту тему раскроют Денис Бигус, Ахава Тесленко и Алексей Суханов, каждый из которых по собственному опыту знает, как правда формирует репутацию и насколько дорого она может стоить.

Стоит ли полагаться на публичных личностей и блогеров? Об этом будут дискутировать представители Киевстар, L'Oréal и МХП, а также ведущая Валерия Товстолес и другие блогеры, которые на собственном опыте ощутили, что значит быть лицом бренда в эпоху, когда каждый скриншот может стать приговором.

Несмотря на все трудности, промышленный сектор остается критически важным для экономики страны, но достаточно ли этого, чтобы удержать инвесторов? Готов ли бизнес менять подход к коммуникациям, чтобы доказать миру свою надежность? Ответы на эти вопросы будут искать участники панельной дискуссии "Индустриальная Украина: миф, реальность или упущенный шанс?", которую будет модерировать Юрий Гусев, главный редактор журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Участники дискуссии - Олег Давыденко ("Метинвест"), Виталий Ткаченко ("Новые Продукты"), Елена Сныткова (Athlon Avia) и Людмила Новак (ИНТЕРПАЙП) - поделятся своим видением будущего украинской промышленности и вызовов, которые стоят перед ней. О том, как компаниям выстраивать диалог с государством и менять среду, в которой они работают, расскажет Ярина Скороход, GR & Communications ДТЭК.

Однако доверие - это не только кризисы и скандалы, но и возможности. Как бизнес может не просто поддерживать ветеранов, а реально менять их жизнь? Отвечая на этот вопрос, Ксения Сикорская из ПУМБ расскажет о том, как социальные проекты могут начинаться с PR, а затем врасти в душу бренда, даже если речь идет о банке. Тему трансформаций продолжит Борис Цомая из UPG, который расскажет, как пережить ребрендинг в бурные времена и почему брендам все еще важно не стареть.

На форуме также выступит Бартон Поулсон, основатель datalab.cc, автор популярных курсов по науке о данных для LinkedIn Learning и доцент психологии в Университете долины Юты, США. Он поделится своим видением того, как аналитика, данные и человеческое поведение переплетаются в современных коммуникациях.

Особой темой станет юмор в PR. Некоторые считают, что смех спасает от любых репутационных проблем, но на самом деле плохая шутка может стоить компании всего доверия. Марк Куцевалов, известный как основатель команды "Прозрачный гонщик" и участник "Лиги смеха", поделится своим опытом использования юмора в коммуникациях, расскажет, где проходит граница между остроумием и факапом и почему некоторые компании не выживают после неудачных шуток.

И по традиции PRNext завершится юбилейной 10-й церемонией награждения победителей Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты" - премией, которая отмечает компании, которые не просто остались на плаву в хаотичном информационном пространстве, а смогли сделать доверие своим конкурентным преимуществом.

Так что если вы не хотите, чтобы ваш бренд утонул в информационном шуме этого года, ждем PRNext'2025. В 2025 году достойная репутация - это не просто составляющая бизнеса, это залог его выживания!