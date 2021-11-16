Закликали до захоплення влади. СБУ викрила мережу "антивакцинаторів" під керівництвом РФ

Зазначається, що члени антиукраїнської мережі використовували "антивакцинаторські" гасла і з їх допомогою намагалися дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні. Зокрема, вони закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередніми даними, їх дії курирували з Росії.

За версією слідства, учасники мережі шукали зброю і вербували прихильників, які повинні були захопити владу в ряді регіонів. Потім вони збиралися створити на території країни власні територіальні громади з власною міліцією та економікою.

Спецоперація з ліквідації мережі "антивакцинаторів" проходила в декількох регіонах країни. Лідеру угруповання ще одному фігуранту кримінальної справи, громадянину Росії, повідомили про підозру за ст. 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Фігурантом загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операція з ліквідації мережі проводилася регіональними управліннями СБУ у Львівській, Чернігівській та Миколаївській областях.м

Фото: СБУ блокувала мережу, члени якої хотіли захопити владу в Україні (ssu.gov.ua)