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Заклик Зеленського відновлювати Донбас підтримав тільки Ярославський, - експерти

Новини » Політика     01.11.2019 - 12:14
Заклик Зеленського відновлювати Донбас підтримав тільки Ярославський, - експерти
Фото: Олександр Ярославський (wikipedia.org)

Експерт прокоментував заяву Ярославського

Відомий український бізнесмен, власник і президент групи DCH Олександр Ярославський єдиний на інвестиційному форумі в Маріуполі підтримав заклик президента Володимира Зеленського відновлювати Донбас. Про це заявив ряд експертів, пише "Дело".

"Заяву Ярославського про те, що він готовий інвестувати 100 млн доларів на відновлення донецького аеропорту є сигналом про те, що в Україні є люди, готові здійснити реальне вкладення грошей у відновлення інфраструктури після врегулювання конфлікту", - підкреслив глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Як відомо, на форумі в Маріуполі тільки власник групи DCH Олександр Ярославський публічно підтримав наміри Зеленського по Донбасу, анонсувавши інвестпроект будівництва нового аеропорту в Донецьку замість зруйнованого.

"Основне питання цього форуму — відновлення Донбасу. Поки я сюди їхав, у мене з'явилося конкретну пропозицію уряду України: я готовий інвестувати 100 млн доларів у будівництво нового аеропорту в Донецьку. Якщо будуть всі умови для будівництва аеропорту, який був практично повністю зруйнований, я готовий зайнятися цим проектом, застосувати в рамках відновлення Донбасу досвід моєї компанії по будівництву та експлуатації аеропортів", — сказав Ярославський.

На підтвердження своїх намірів бізнесмен привів успішний досвід своїх аналогічних проектів в Харкові і Дніпрі.

"Найближчий з моїх проектів, про якого ви, ймовірно, чули, — реконструкція міжнародного аеропорту в Дніпрі. Сподіваюся, що в рамках державно-приватного партнерства ми в квітні майбутнього року почнемо будівництво аеропорту. Це займе близько 2,5 років, за нашими оцінками, пасажиропотік нового аеропорту складе 4 мільйони осіб на рік. Це абсолютно конкретний проект, який стартує буквально весною", — заявив Ярославський.

Раніше президент українського аналітичного центру Олександр Охріменко також прокоментував намірів Ярославського.

"Ярославський успішний український бізнесмен, який готовий допомогти після відновлення миру на Донбасі відновлювати аеропорт. Як бачите, є інвестор. Як можна не довіряти Ярославському? Залишилася сама малість — роззброїти бойовиків, прибрати їх з території "ДНР", "ЛНР" — і аеропорт відновлять", — резюмував Охріменко.

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