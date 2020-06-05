Призов-2020 для випускників шкіл відтермінують, - Міносвіти

Весняна призовна кампанія 2020 року в Україні змістилась через пандемію коронавірусу та введений з цієї причини карантин. Тому призов для цьогорічних випускників шкіл та закладів вищої освіти також розпочнеться пізніше.

Про це повідомила виконувач обов’язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій в ефірі hromadske.

За її словами, оскільки вступна кампанія цьогоріч теж відтермінувалась, Міносвіти досягло домовленості із Міністерством оборони України про перенесення початку призовного періоду.

"Ми говорили з колегами з Міноборони для того, аби не допустити таких випадків, коли не закінчили (вуз), або випускники (шкіл), яким 18 років вже у липні, коли ще немає результатів ЗНО і ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не призивали в армію", - сказала Мандзій.

Вона зауважила також, що на сайті Міноборони опублікували інформацію про те, що призовним комісіям дано доручення врахувати ці обставини.

Зазначимо, військовий призов в Україні планували провести у квітні-червні. Однак, у зв'язку з карантином було прийнято рішення змістити його на місяць.

Крім того, торік президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє призивати на службу чоловіків віком від 18 років. Раніше призов громадян до армії розпочинався з 20-річного віку.

Нагадаємо, наприкінці травня генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив роз'яснення щодо призову в армію, зазначивши, що юнаки 18-19 років можуть йти служити лише за власним бажанням.