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Приведет к поражению Москвы. Резников рассказал детали "танковой коалиции"

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом и министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

Как пишет РБК-Украина, об этом он сообщил в Twitter.

Как рассказал Резников, состоялась встреча так называемой "танковой коалиции". Во время нее был подписан договор о создании в Польше Центра по техническому обслуживанию и ремонту основных боевых танков Украины "Leopard 2".

По словам Министра, это будет способствовать укреплению нашего сотрудничества и усилению возможностей украинских защитников.

"Бронированный кулак", сформированный совместными усилиями, остановит агрессию террористического режима против Европы и всего свободного мира. Украинские солдаты умеют защищать свою страну. Современные западные технологии приведут к поражению Москвы. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее наступит мир", - написал Резников. .

Напомним, как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" будут обсуждены три ключевых вопроса: ПВО, боеприпасы и средства поддержки.

Между тем глава Минобороны Алексей Резников подчеркнул, что на заседании будут обсуждать стратегию нашего государства в борьбе против России, а также потребности ВСУ.

Подробнее об ожиданиях от "Рамштайна-11" читайте в материале РБК-Украина.

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