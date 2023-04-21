Приведет к поражению Москвы. Резников рассказал детали "танковой коалиции"

Как пишет РБК-Украина, об этом он сообщил в Twitter.

Как рассказал Резников, состоялась встреча так называемой "танковой коалиции". Во время нее был подписан договор о создании в Польше Центра по техническому обслуживанию и ремонту основных боевых танков Украины "Leopard 2".

По словам Министра, это будет способствовать укреплению нашего сотрудничества и усилению возможностей украинских защитников.

"Бронированный кулак", сформированный совместными усилиями, остановит агрессию террористического режима против Европы и всего свободного мира. Украинские солдаты умеют защищать свою страну. Современные западные технологии приведут к поражению Москвы. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее наступит мир", - написал Резников. .