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Приведет к эскалации. ЕС осуждает перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь

Фото: высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз осуждает соглашение России и Беларуси о размещении российских ядерных боеголовок на территории Беларуси, поскольку это приведет к дальнейшей чрезвычайно опасной эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

Боррель отметил, что это решение противоречит обязательствам, которые Россия взяла на себя в Будапештском меморандуме, согласно которому Беларусь ликвидировала все ядерное оружие со своей территории.А также противоречит Общему заявлению лидеров пяти ядерных государств от 3 января 2022 года о том, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись.

"Мы призываем Россию придерживаться этих обязательств", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Боррель добавил, что белорусский режим является соучастником незаконной и непровоцированной агрессивной войны России против Украины.

"Мы призываем белорусские власти немедленно прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины и отменить решения, которые могут только способствовать росту напряженности в регионе и подрывать суверенитет Беларуси. Любая попытка дальнейшей эскалации ситуации встретит жесткую и слаженную реакцию", - отмечается в заявлении главы дипломатии ЕС.

Перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь

Министры обороны России и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии в четверг, 25 мая.

Беларуси передан ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты с ядерным оружием.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия. Военнослужащие прошли соответствующую подготовку.

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