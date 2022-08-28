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Закликав "заморозити" війну. Мельник скасував запрошення в Україну прем’єра Саксонії

Фото: колишній посол України у Німеччині Андрій Мельник (germany mfa gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Посол України в Німеччині Андрій Мельник, який з жовтня завершить роботу на цій посаді, скасував запрошення в Україну прем'єра землі Саксонія. Це сталося після того, як Міхаель Кречмер закликав до перемир'я з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мельника в Twitter.

"Вашою абсурдною риторикою про замороження війни ви підігруєте Путіну і підживлюєте російську агресію. Я запрошував вас в Україну. Тепер це запрошення скасовано. Ваш візит небажаний. Крапка", - написав він.

Що сказав прем’єр Саксонії

Зазначимо, нещодавно Міхаель Кречмер заявив, що Німеччина нібито повинна виступити посередником у війні між Росією та Україною і забезпечити, "щоб ця війна була заморожена", а також він виступив за те, щоб зберегти закупівлю російської сировини.

На що посол Мельник йому вже відповідав. За його словами, українці виступають за те, щоб "засунути голову (Кречмера, - ред.) до морозильної камери, щоб заморозити запалені фантазії".

"Ваше постійне потурання військовому злочинцю Путіну викликає огиду", - сказав Мельник.

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