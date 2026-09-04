Призывников в РФ не выпускают из страны даже без полученных повесток, - СМИ

Правозащитники с "Идите лесом" фиксируют обращения людей, утверждающих, что ранее не знали о наличии запрета. За последние две недели к организации обратились 73 призывника, которые пытались пересечь российскую границу.

Из них 50 человек смогли выехать, тогда как 23 получили отказ. В части случаев запрет на выезд появлялся непосредственно во время прохождения пограничного контроля.

Например, один из призывников несколько лет проживал в Индонезии по виду на жительство. Он приехал в Россию всего на две недели, но вернуться назад не смог: в выписке из реестра уже был указан запрет на выезд.

Другой мужчина утверждает, что вообще не получал повесток. Тем не менее, его не выпустили из московского аэропорта, а о существовании ограничения он узнал только во время прохождения пограничного контроля.

Еще один призывник перед рейсом Москва – Ереван проверил реестр и не увидел там никакого запрета. Однако на границе ему сообщили, что выезд ограничен. Через несколько минут после отказа мужчина снова проверил реестр – на этот раз запрет уже был в нем.

Запрет может оставаться даже после отмены

Еще один случай произошел с призывником из Новосибирска. О наличии повестки он узнал только после того, как его не выпустили из аэропорта.

После этого военкомат отменил ограничения. Однако уже через два дня мужчину снова не выпустили из страны – запрет, как утверждается, продолжал отражаться в системе пограничников.

Таким образом, по данным правозащитников, проблема касается не только введения ограничений, но и того, насколько оперативно информация об их отмене обновляется в пограничных системах.

Ограничения на фоне разговоров о новой мобилизации

Ситуация с запретами на выезд для призывников разворачивается на фоне слухов о возможной новой мобилизации в России после сентябрьских выборов в Государственную думу.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) ранее писали о подготовке России к новой мобилизации. Не исключали такой сценарий и представители западных разведок, а также некоторые европейские чиновники в разговорах с The Washington Post.

По словам источников издания, Кремль может рассмотреть мобилизацию из-за значительных потерь российской армии на фронте.

Россия понесла значительные потери на войне

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), российские войска потеряли в Украине по меньшей мере 1,4 млн человек. В эту оценку входят не только погибшие, но и тяжелораненые военнослужащие, которые уже не могут вернуться в строй.