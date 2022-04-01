Визнання Росії країною-терористом, заборонена символіка та податки: Рада провела засідання

Сьогодні, 1 квітня Верховна рада провела пленарне п'яте пленарне засідання з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Під час якого нардепи голосували за визнання РФ країною-терористом, заборону її воєнної символіки та розгялнули низку законопроектів щодо податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Як повідомили у прес-центрі "Слуги народу" народні депутати ухвалили законопроєкт №7214, який забезпечує захист України в інформаційному просторі, забороняє використання російської неонацистської символіки та визнає Росію державою-терористом .

Так, сьогодні нардепи проголомували за 21 законопроект, а саме:

Крім того, на відкритті засіданні була присутня й президентка Європейського Парламента Роберта Мецола.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 37 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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