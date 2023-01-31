RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Назначен новый руководитель патрульной полиции в Волынской области

Фото: Назначен новый руководитель патрульной полиции в Волынской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 31 января, в Волынской области назначили нового руководителя патрульной полиции региона. Им стал майор полиции Дмитрий Мокич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Украины в Telegram.

В то же время подразделение в городе Ковеле также получило нового руководителя, которым стал Роман Оксентюк.

Мокич в течение последнего года занимал должность заместителя начальника УПП в Волынской области, а старший лейтенант полиции Роман Оксентюк до этого времени служил в должности командира взвода роты ТОР УПП в Волынской области.

Оба новоиспеченные руководители служат в патрульной полиции Волынской области с 2015 года на разных должностях.

Фото: Назначен новый руководитель патрульной полиции в Волынской области (t.me/patrolpolice_ua)

Напомним, ранее правительство назначило временного главу Национальной полиции, которым стал Иван Выговский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полицияВолынская область