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Назначен новый руководитель Киевской областной прокуратуры

Фото: новый руководитель Киевской областной прокуратуры Максим Крым (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин назначил нового руководителя Киевской областной прокуратуры. Им стал Максим Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Нового руководителя областной прокуратуры уже представили коллективу.

Генпрокурор отметил, что Максим Крым более двух лет работал заместителем прокурора Киевской области и обладает достаточным опытом, знаниями и волевыми качествами для выполнения поставленных задач. Он назвал его профессионалом, требовательным как к себе, так и к подчиненным.

Костин заявил, что первоочередные задачи для нового руководителя прокуратуры и приоритетные направления - документирование и расследование военных преступлений России.

Фото: Киевскую областную прокуратуру возглавил Максим Крым (t.me/pgo_gov_ua)

Справка. Максим Крым окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры работает с 2010 года. В частности, новый руководитель Киевской областной прокуратуры работал на должностях всех уровней: от следователя до первого заместителя руководителя Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона. С ноября 2020 года занимал должность заместителя руководителя Киевской областной прокуратуры.

Отметим, что Максим Крым представлял сторону обвинения в деле против беглого президента Виктора Януковича.

Напомним, ранее жителю Киевской области объявили о подозрении в коллаборационизме за то, что он во время временной оккупации части региона занимал должность "заместителя председателя поселкового совета".

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Киевская областьПрокуратура