Притулки для жінок в Афганістані закриваються після приходу "Талібану" до влади

Центри мережі служби захисту жінок від насильства в Афганістані закриваються після приходу до влади руху "Талібан". Велика частина директорів притулків втекли зі своїми підопічними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Понад половина всіх афганських жінок повідомляла про фізичне насильство і 17% - про сексуальне насильство. Майже 60% видають заміж насильно, відзначають автори матеріалу з посиланням на Міністерство у справах жінок Афганістану.

Також в сільській місцевості досі поширені вбивства в ім'я честі, дитячі шлюби та продаж молодих дівчат в рабство як плату за борги. Згідно з недавніми дослідженнями, переслідування жінок на робочому місці та в громадських місцях є постійним явищем, як і психологічне насильство, наголошується в матеріалі.

"Наших притулків, центрів захисту жінок, більше немає. Малоймовірно, що більшу частину роботи, яку ми робимо для жінок, ми зможемо робити як раніше", - заявила співзасновник організації Суніта Вішванат.