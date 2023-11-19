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На приеме были люди. В Киеве мужчина ворвался в админздание и ранил охранника

Фото: мужчина ворвался в админздание в Киеве и ранил охранника (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Среди бела дня в Киеве мужчина ворвался в административное здание, разбив окно кирпичом. Несмотря на то, что в помещении находились люди на приеме, он ранил охранника, который пытался его успокоить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Так, в полицию Киева по спецлинии 102 поступило сообщение от сотрудников коммунального предприятия, расположенного на улице Космической о том, что неизвестный разбил стекло входной двери административного здания и пугает своим поведением пришедших на прием граждан.

"По указанному адресу немедленно прибыли участковые офицеры Днепровского управления полиции и патрульные полицейские", - говорится в сообщении.

 

Уже на месте правоохранители выяснили, что пострадал и охранник, пытавшийся успокоить мужчину.

"Злоумышленник порезал руку обломком стекла мужчине и испугал своим поведением посетителей офиса коммунального предприятия. Кроме этого, нарушитель поранился битыми стеклами тоже", - добавили в полиции.

Нарушителем оказался 39-летний уроженец Сумской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления, в частности, восемь лет своей жизни он провел в тюрьме из-за совершения разбойного нападения. Ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

Как сообщалось, ранее неизвестные напали на военного в центре Киева и ранили его ножом. Правоохранители ищут нападающих.

Также недавно в Киеве мужчина с ножом напал на двоих детей. Одного мальчика нападавший ранил.

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