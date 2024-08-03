Принятие наследства во время войны могут упростить, но не для всех: детали

Что предлагает изменить законопроект

Исходя из Гражданского кодекса Украины, наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от умершего физического лица (наследодателя), к другим лицам (наследникам).

При этом наследник, который желает принять наследство, но на время его открытия не проживал постоянно с наследодателем, должен подать в нотариальную контору заявление - о принятии наследства.

В настоящее время для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев (он начинается с момента открытия наследства). Если же наследник в течение этого срока не подает необходимое заявление, то считается таким, который наследство не принял.

Человек, пропустивший срок для принятия наследства, по письменному согласию принявших его наследников может подать заявление позже.

Другой вариант - если наследник пропустил указанные сроки по уважительной причине - определение дополнительного срока подачи заявления в судебном порядке.

Проект закона №11454 предлагает дополнить заключительные и переходные положения Гражданского кодекса новым пунктом.

Согласно ему, основания для предоставления дополнительного срока, достаточного для подачи заявления о принятии наследства нотариусу или уполномоченному на это должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления - по месту открытия наследства (в сельских населенных пунктах), получает человек, который проживает:

в населенном пункте, отличном от места открытия наследия и на территории которого ведутся активные боевые действия

на временно оккупированных РФ территориях

Основное о проекте закона

Проект закона №11454 о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины по обеспечению предоставления дополнительного срока на подачу наследником заявления о принятии наследства в период действия военного положения был зарегистрирован в Верховной Раде 30 июля 2024 года.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Александр Лукашев, член депутатской группы "Відновлення України".

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правовой политики под руководством Дениса Маслова.

Проект закона №11454 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

1 августа документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.

В заключительных и переходных положениях уточняется, что (при условии принятия Верховной Радой) закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.