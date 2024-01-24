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Придут циклон и атмосферные фронты. Какой будет погода в Украине завтра

Фото: какой будет погода в Украине 25 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра в Украине почти повсюду будут дождь и мокрый снег, неприятностей добавит и порывистый ветер. Правда, в ближайшие дни снова придут морозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В четверг Украина получит солидную порцию влажного воздуха и осадков от атмосферы. А точнее от северного циклона и его атмосферных фронтов. Практически повсюду завтра пройдут мокрый снег и дождь", - рассказала она.

По словам синоптика, усугубит ощущение некомфортной погоды порывистый западный и юго-западный ветер, "кое-где может рвануть до 15-18 метров в секунду".

"Температура воздуха - единственная, которая не будет комимитироваться. Что ночью, что днем будет крутиться во всех областях около нуля. Разве что исключения: традиционно теплее будет днем на юге, до +2...+7 градусов, а в ближайшую ночь еще поморозит у восточных". областях, -3...-6 градусов", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 25 января ожидается дождь и мокрый снег, ухудшение видимости на дорогах, порывистый западный ветер, ночью около нуля, завтра днем +1...+3 градуса.

Когда придет похолодание и потепление?

В ближайшие дни в Украине преимущественно тепло и с осадками, с 28 января ожидается похолодание, а с 2 февраля вновь потепление.

В феврале 2024 в Украине, как и в декабре 2023, будет преобладать температура выше нуля. Но данные мировых прогностических центров свидетельствуют, что погода в феврале может быть очень неустойчивой из-за циклонов.

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