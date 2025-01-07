Присвоил 6 миллионов гривен: в Киеве чиновника разоблачили на махинациях с медтранспортом

Правоохранители и Служба безопасности Украины разоблачила киевского чиновника на присвоении 6 миллионов гривен из госбюджета на автомобилях скорой помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
По данным РБК-Украина, речь о чиновнике из КО "Киевмедспецтранс" Юрии Клименко.
Следствие выяснило, что он, вместе с бухгалтером и тремя подрядчиками частных фирм в течение 2023 года завладели почти третью часть средств, которые выделялись на закупку запасных частей для ремонта карет скорой помощи в столице. За совершенное им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По данным следствия, в 2023 году 43-летний киевлянин, будучи руководителем в КО "Киевмедспецтранс", создал организованную группу. Цель этой группы - завладение бюджетными средствами, которые выделялись для ремонта автомобилей скорой медицинской помощи. Средства они присваивали покупая по завышенным ценам запчасти к скорым.
Чиновник подделывал служебную документацию, где стоимость запчастей была завышена в разы. Он также создал необходимые условия для того, чтобы победу во время тендерных закупок могли получить только фирмы его сообщников.
Таким образом фигуранты в течение 2023 года заключили ряд договоров на более 17 миллионов гривен, из которых более шести миллионов присвоили. В соответствии с санкциями инкриминируемых фигурантам статей, им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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