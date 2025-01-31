ua en ru
Пт, 31 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Присвоил 2,3 млн гривен выплат пропавших без вести воинов. Разоблачен бухгалтер

Пятница 31 января 2025 11:25
UA EN RU
Присвоил 2,3 млн гривен выплат пропавших без вести воинов. Разоблачен бухгалтер Фото: разоблачен бухгалтер, который похитил 2,3 млн гривен выплат пропавших без вести военных (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Разоблачен бухгалтер, который присвоил 2,3 млн гривен выплат пропавших без вести военнослужащих. Также подозрение сообщено начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Что произошло

"Бухгалтер в течение года указывал в документации по выплате денежного обеспечения номер банковского счета своей знакомой. Его начальник не проверил данные и подписывал документы о перечислении денег", - пишет ГБР.

Присвоил 2,3 млн гривен выплат пропавших без вести воинов. Разоблачен бухгалтер

Фото: разоблачен бухгалтер, который похитил 2,3 млн гривен выплат пропавших без вести военных (dbr.gov.ua)

Таким образом бухгалтер незаконным образом получил 2,3 млн гривен, которые были предназначены на выплаты воинам.

Что грозит

Против бухгалтера был направлен обвинительный акт в суд. Сейчас он находится под стражей.

Также подозрение сообщили начальнику финансово-экономической службы из-за халатного отношения к службе - ч. 4 ст. 425 УК Украины. Ему грозит 8 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Тернопольской области недавно был разоблачен командир взвода, который в течение года начислял подчиненному "боевые" за ремонт дома своей дочери.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР
NEWS
Генштаб ВСУ подтвердил удар по большому НПЗ в Волгоградской области
Генштаб ВСУ подтвердил удар по большому НПЗ в Волгоградской области
DAILY
Марк Эллис, Международная ассоциация адвокатов: Путин не появится в Гааге в ближайшей перспективе
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Марк Эллис, Международная ассоциация адвокатов: Путин не появится в Гааге в ближайшей перспективе