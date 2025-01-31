Присвоил 2,3 млн гривен выплат пропавших без вести воинов. Разоблачен бухгалтер

Разоблачен бухгалтер, который присвоил 2,3 млн гривен выплат пропавших без вести военнослужащих. Также подозрение сообщено начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Что произошло

"Бухгалтер в течение года указывал в документации по выплате денежного обеспечения номер банковского счета своей знакомой. Его начальник не проверил данные и подписывал документы о перечислении денег", - пишет ГБР.

Фото: разоблачен бухгалтер, который похитил 2,3 млн гривен выплат пропавших без вести военных (dbr.gov.ua)

Таким образом бухгалтер незаконным образом получил 2,3 млн гривен, которые были предназначены на выплаты воинам.

Что грозит

Против бухгалтера был направлен обвинительный акт в суд. Сейчас он находится под стражей.

Также подозрение сообщили начальнику финансово-экономической службы из-за халатного отношения к службе - ч. 4 ст. 425 УК Украины. Ему грозит 8 лет тюрьмы.