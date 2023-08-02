RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Присвоил 10 млн грн зарплаты морпехов. СБУ под Одессой задержала военного бухгалтера

Фото: военный бухгалтер присвоил 10 млн грн зарплаты морпехов (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала в Одесской области военного бухгалтера, который присвоил более 10 млн грн из зарплатного фонда морпехов. У него нашли автомобиль Audi Q7 и 2,5 млн грн на карточках его знакомых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Незаконную деятельность организовал бухгалтер финансово-экономического подразделения воинской части", - говорится в сообщении.

По данным следствия, он насчитывал зарплату и премию на счета своих знакомых, которые не входят в состав батальона и вообще не проходят службу в Вооруженных Силах Украины.

"Установлено, что "благодаря схеме" фигурант приобрел авто премиум класса. При этом в целом чиновник разворовал более 10 млн бюджетных гривен", - добавили в СБУ.

Так, он вносил недостоверную информацию в зарплатные сведения и списки на премирование личного состава воинской части. Чтобы получить доступ к специальным бухгалтерским программам, злоумышленник использовал электронный ключ, безосновательно получивший от начальника финансово-экономической службы батальона.

Затем фальсифицированные сведения подавал в областное управление Госказначейства для начисления заказанных средств в качестве зарплаты и премии для военнослужащих и работников воинской части.

В ходе обысков по месту работы и проживания бухгалтера обнаружен автомобиль Audi Q7, ценные гаджеты и бытовую технику, которые он приобрел за украденные деньги. Также обнаружено почти 2,5 млн присвоенных гривен на банковских карточках его знакомых, которым чиновник якобы предоставил средства в долг.

Кроме того, у фигуранта обнаружена боевая граната РГО, которая направлена на экспертизу. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины